​Золотые голоса «Алатау»

«Чемпион мира 2018 года» – этот почетный титул получил молодежный хор «Алатау» Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского. Ребята под руководством талантливого педагога и дирижера Зиады Накибаевой участвовали в V детско-юношеском хоровом чемпионате мира в Санкт-Петербурге и завое­вали «золото»! Хор – гордость колледжа, один из лучших коллективов, который неизменно побеждает на престижных конкурсах и фестивалях.

На радостной волне международного признания хор «Алатау» выступил в альма-матер с отчетным концертом, где представил работу всего отделения: вокальные соло, трио, ансамбли младших и старших курсов и, конечно, выступление хора.

Среди солистов поразил публику первокурсник Эльдар Аширов: его тенор жизнеутверждающе звучал в куплетах Трике из оперы «Евгений Онегин» Чайковского. Запомнилось яркое исполнение народной песни «Ауылың сенің іргелі» студентом Алишером Кадыровым. Порадовал бархатным звучанием баса Александр Нетесов, проникновенно спевший знаменитый романс «Утро туманное». Удостои­лись бурных аплодисментов вокальные ансамбли за исполнение джазовых произведений и песни Шамши Калдаяқова «Сырласу» в современной аранжировке.

Затем на сцену вышел хор «Алатау». Сначала им дирижировали студенты выпускного курса. Молодые хормейстеры проявили профессиональное владение хором в сложной программе a cappella. Произведением Анатолия Ушкарева «Думы, мои думы» выразительно дирижировал Алишер Кадыров. В эмоционально насыщенной интерпретации Олжаса Мейрманова прозвучал Kyrie eleison из реквие­ма Осипа Козловского.

Прекрасно были исполнены казахская народная песня «Наз қоңыр» в обработке Жунуса Джумабекова (дирижировала Алуа Толеутаева) и философское полотно Газизы Жубановой «Жалғыз емен» в дирижерской трактовке Зарины Карабалаевой. Порывистый, динамичный характер хорового «Кюя» Сейдоллы Байтерекова раскрыл Абаш Майкон. А выпускник Владимир Алферов одухотворенно продирижировал православный псалом Павла Чеснокова «Не умолчим Богородице».

Кульминации концерт достиг, когда перед хором встала Зиада Накибаева: в руках мастера хор зазвучал с особой гибкостью и образной точностью. Бурные аплодисменты вызвал «Последний плач гармошки» Николая Сидельникова, тонкой лирикой покорила хоровая миниатюра «Ясные поля» Георгия Свиридова. Удивительно звучал хор в экзотическом произведении Мурада Кажлаева на стихи Расула Гамзатова «Африка», где партию ударных исполнил Сергей Редькин. Хоровое исполнение украсила великолепная игра пианистки Айман Давлетьяровой.

В заключение прозвучал знаменитый мексиканский шлягер La Cucaracha. С последними аккордами публика устроила овации хору «Алатау», чистота юных голосов и профессионализм которого покоряют сердца.