Золотые голоса «Алатау»
Инна Лебедева, преподаватель Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского
«Чемпион мира 2018 года» – этот почетный титул получил молодежный хор «Алатау» Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского. Ребята под руководством талантливого педагога и дирижера Зиады Накибаевой участвовали в V детско-юношеском хоровом чемпионате мира в Санкт-Петербурге и завоевали «золото»! Хор – гордость колледжа, один из лучших коллективов, который неизменно побеждает на престижных конкурсах и фестивалях.