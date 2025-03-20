Звезда мировой оперы Мария Мудряк выступила с концертом в Павлодаре

Концерт стал ярким культурным событием не только области, но и страны

Фото: акимат Павлодарской области

В преддверии Наурыза жители Павлодарской области получили уникальную возможность побывать на концерте звезды мировой оперы Марии Мудряк и симфонического оркестра театра «Астана Балет» во Дворце культуры им. Естая, сообщает Kazpravda.kz

По информации областного акимата, в программе прозвучали как шедевры итальянской оперы, так и романтика австрийской оперетты, а также зажигательная и страстная испанская сарсуэла.

«Я невероятно счастлива, что мне предоставился шанс дать концерт в родном Павлодаре — городе, где я родилась и выросла. Также хотела бы выразить благодарность театру «Астана Балет» за еще одну возможность выступить с их выдающимся симфоническим оркестром», — сказала Мария Мудряк.

Концерт, где вживую можно было услышать один из уникальных голосов современности, стал ярким культурным событием не только области, но и страны.

На выступлении знаменитой землячки побывал и аким области Асаин Байханов.

Одаренная вокалистка Мария Мудряк начала петь с трех лет. В 5 лет поступила в музыкальную школу №1 г. Павлодара. С 13 лет участвовала в постановках театра «Ла Скала», поступив в Миланскую государственную консерваторию имени Джузеппе Верди.