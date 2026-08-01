Звучали песни, кипел самовар...

Поперечное само по себе является туристической фишкой – это единственный населенный пункт по пути от Риддера в Западно-Алтайский заповедник. Старинное село расположено у подножия красивого хребта, на берегу горной речки Белая Уба. Люди приезжают сюда за таежными пейзажами, рыбалкой, замечательным медом и местной старообрядческой кухней: грибным рагу, борщом, варениками с лесными ягодами.

Фестиваль развернулся рядом с сенокосами среди цветущего разнотравья. Пес­нями и танцами «зажигали» коллективы из Риддера, Усть-Каменогорска, Шемонаихи, Уланского, Глубоковского и других райо­нов. Мастера-прикладники организовали выставку-продажу и мастер-классы. Воздух наполняли ароматы шашлыка, горячего чая и пирогов. Для детей организовали катание на лошадях, качели, игры. Молодежь проверила силу в перетягивании каната и армрестлинге. По традиции праздник завершил большой хоровод из артистов и зрителей.

– Каждый год приезжаю на «Убинские распевы», – рассказала жительница Усть-Каменогорска Ольга Касимова. – Здесь можно почувствовать красоту и силу Алтая, даже погода меняется каждые полчаса.

Как отметили в акимате Риддера, за десять лет фес­тиваль вырос до масштаба, позволившего включить его в календарь основных культурных событий регио­на. «Убинские распевы» полюбились искренними эмоциями, теплой атмосферой и самобытной этникой. По словам организаторов, такие яркие мероприятия помогают сохранять народные традиции и ремесла.