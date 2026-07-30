Аида Балаева поздравила лауреатов международных музыкальных конкурсов

Заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с казахстанскими исполнителями, завоевавшими награды на международных музыкальных конкурсах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В мероприятии приняли участие Акерке Амалят, Жасмина Тузелова, Ален Басен, их педагоги и родители. Поздравляя лауреатов, Аида Балаева отметила, что Глава государства уделяет особое внимание развитию человеческого капитала как ключевого условия устойчивого развития страны.

Президент неоднократно подчеркивал особую роль культуры и искусства в воспитании подрастающего поколения и укреплении национальной идентичности. В новой Конституции культура и национальные ценности закреплены в числе важнейших основ развития государства. Именно поэтому поддержка талантливых детей и молодежи является стратегической инвестицией в будущее страны.

«Сегодня вместе с вами радуется весь Казахстан. Каждая такая победа – это достижение нашей страны. За высокими результатами стоят талант и настойчивость самих исполнителей, профессионализм педагогов и поддержка родителей. Казахстанские дети уверенно проявляют себя на международной сцене, и это свидетельствует о высоком уровне отечественной школы искусств. Желаю вам новых достижений и больших творческих успехов», – сказала вице-премьер.

Акерке Амалят стала обладателем специальной награды «Лира» и I премии на XXXV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» молодых исполнителей эстрадной песни 2026. Жасмина Тузелова завоевала II премию на XXXV Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске» детского конкурса и получила специальный сертификат на создание авторской композиции.

Юный виолончелист Ален Басен стал победителем 37-го Международного музыкального конкурса Rovere d’Oro в Италии. Во второй возрастной категории секции «Юные таланты» он набрал 100 баллов из 100 и был удостоен I абсолютной премии – Primo Premio Assoluto. Кроме того, в ходе встречи особо отмечен вклад педагогов и родителей в профессиональное становление молодых исполнителей.

Победители конкурсов, их родители и педагоги, в свою очередь, поделились впечатлениями от участия в международных конкурсах. Наряду с этим они выразили искреннюю признательность за оказываемую поддержку талантливых детей, подчеркнув, что внимание к развитию культуры и искусства, а также создание возможностей для творческой самореализации молодежи являются важным стимулом для новых достижений.