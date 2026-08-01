Два взгляда на одну эпоху

Культура
Людмила Гордеева

Новая художественная выс­тавка в Национальном цент­ральном музее РК получила название «Қазақ өнерінің қос шебері» – «Два мастера казахского искусства».

фото Юрия Беккера

Выставочный проект объединил работы двух художников – Сахи Романова и Турсына Абуова. В первую очередь по случаю их юбилеев: будь они живы, отмечали бы свои 100- и 90-летие соответственно. Но главное – оба этих имени знаковые для национального искусства. Наследие мастеров имеет свое место в истории изобразительного искусства прошлого века и стало частью культурного достояния казахского народа.

Время, когда было принято ругать метод социалистического реализма, наконец-то прошло, значение этого периода развития творческой традиции пересмотрели и признали его вполне интерес­ным, самобытным и уникальным в своей исторической достоверности. Сахи Романов и Турсын Абуов создали собственный узнаваемый стиль в этом направлении, и он послужил развитию национальной художественной школы.

Объединить творчество двух мастеров нужно было ради того, чтобы показать, как каждый из них раскрывает через личностное осмысление и художественные приемы одни и те же темы: историю страны и своего времени, национальную культуру и традиции, образы людей, делавших эпоху. Особо интересны работы этнического содержания, мотивы казахского прикладного искусства и этнографии.

Экспозицию составили произведения живописи и графики из фондов Нацмузея, и это дало возможность приблизиться к авторскому материалу, изучить особенности творческого метода каждого художника. А они действительно уникальны и несхожи.

Сахи Романов с раннего детства рос в детском доме. Талант и настойчивость позволили ему получить образование в лучших художественных школах и стать признанным авторитетом. В историю изобразительного искусства он вошел как талантливый живописец, график и автор знаменитых сценических зарисовок к отечественным кинофильмам. В 1981 году удостоен звания «Народный художник Казахстана».

С той же детской мечтой шел к успеху Турсын Абуов. Он получил славу мастера широкого творческого диапазона, одинаково успешно воплощая дарование в живописи, скульптуре и даже ландшафтном дизайне. Звание «Заслуженный деятель искусств Казахстана» носил с 1998 года.

Музейная экспозиция дополнена личными предметами, некогда принадлежавшими художникам. И они помогают проникнуться духом минувшей эпохи, облегчить понимание тонкого художественного языка двух летописцев своего времени.

#выставка #Нацмузей #Турсын Абуов #Сахи Романов

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