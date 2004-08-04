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04.08.2004
Конкурсы
4 августа 2004 г. 1:00
117
Конкурсы на 04.08.2004 -
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10:38
В Казахстане посчитали население
03:00
Нужны ли печатные СМИ?
01:00
«Кайрат» прошел, а «Аят» оступился
09:00
О ночной аварии на электросетях рассказали в акимате Астаны
08:09
Соболезнования в связи с аварией на шахте продолжает принимать Акорда
02:00
На службе в казахстанской полиции сейчас состоят около 700 служебных собак
01:30
Мирный атом спасает жизни
04:30
Строительство АЭС: за или против?
08:31
Турция отмечает 100-летие основания республики
05:30
И снова взрыв
10:27
Более 3,3 тыс. детей погибли в Газе после обстрелов армией Израиля
00:30
Столичная «Астана» одержала первую победу на групповом этапе Лиги конференций УЕФА
00:00
Казахстан завершил выступление на 4-х Азиатских параиграх, завоевав 41 медаль
09:30
Притоны и подпольные казино "работали" на территории Хоргоса
04:00
Принцип для всех един
02:30
«Балдырған» и его друзья
10:06
Новый мост по Тауелсиздик открыли в Астане
05:00
Защищая права ребенка
03:30
Непреднамеренное... убийство
11:01
Скорая помощь насмерть сбила мужчину в Талдыкоргане
23 октября 2023 г. 3:00
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
23 октября 2023 г. 20:46
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
24 октября 2023 г. 2:30
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
24 октября 2023 г. 18:47
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
25 октября 2023 г. 1:50
Сбылась вековая мечта
27 октября 2023 г. 6:00
Те, кто стоял у истоков
25 октября 2023 г. 2:15
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
25 октября 2023 г. 0:15
Один день из жизни страны
24 октября 2023 г. 6:00
Женское дело
23 октября 2023 г. 0:00
На 4-х Азиатских параиграх атлеты разыграют 564 комплекта наград
24 октября 2023 г. 4:00
Как сберечь «золотую» курицу?
24 октября 2023 г. 5:00
Большая радость для малых сел
23 октября 2023 г. 13:47
В ЕАЭС установлена единая форма паспорта нефти
24 октября 2023 г. 2:05
Нужно усилить популяризацию национальных ремесел
23 октября 2023 г. 2:30
Современное рабство
27 октября 2023 г. 14:29
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
23 октября 2023 г. 6:00
Школам не хватает учеников
25 октября 2023 г. 4:30
Культ плова
23 октября 2023 г. 19:51
Наркотики продавались через продуктовые магазины на западе Казахстана
24 октября 2023 г. 20:00
Министра обороны Китая сняли с должности
6 октября 2023 г. 3:30
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
4 октября 2023 г. 19:26
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
30 сентября 2023 г. 15:58
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
30 сентября 2023 г. 10:07
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
6 октября 2023 г. 15:28
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
6 октября 2023 г. 19:25
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
6 октября 2023 г. 21:11
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
13 октября 2023 г. 12:33
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
6 октября 2023 г. 19:58
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
4 октября 2023 г. 4:30
Как накопить на квартиру подметая улицы?
6 октября 2023 г. 17:46
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
2 октября 2023 г. 13:30
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
16 октября 2023 г. 3:30
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
6 октября 2023 г. 0:00
Ни дня без камеры
6 октября 2023 г. 18:36
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
6 октября 2023 г. 19:18
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
13 октября 2023 г. 8:05
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
30 сентября 2023 г. 15:56
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
20 октября 2023 г. 3:30
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
6 октября 2023 г. 18:51
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
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Казахстанская правда
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