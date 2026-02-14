На службе Отечеству

Валерий Жандаулетов, вице-президент Академии журналистики РК

Игорю Романову, первому руководителю пресс-службы Президента независимого Казахстана, 23 февраля исполнится 80 лет

фото из архива Е.Жандаулетова

Из поколения романтиков

…Фамилия Романов известна в мировой истории. Но наш, казахстанский Игорь Романов и по происхождению, и по роду деятельности – плоть от плоти человек нашего времени. Все, чего он добился в жизни, – его личная заслуга. Где бы ни работал Игорь Матвеевич, он оставался творцом, даже на тех чиновничь­их позициях, где, казалось бы, не до творчества. Был честен в мыслях и поступках, никогда не прятался за спинами коллег, никого не подставлял и не предавал. Надо сказать, не каждый в эшелонах власти способен на подобные шаги ради защиты истины.

Его карьерная динамика поражает строгой последовательнос­тью: ни одной «перепрыгнутой» должностной ступеньки. Он, обладая неподдельной природной скромностью, никогда не рвался к высоким креслам, однако всегда был востребован. И это особенно поучительно для тех, кто озабочен вопросами этической культуры государственного служащего.

Игорь Романов родился в феврале 1946 года, а я – в марте 1947-го. Мы – представители послевоен­ного поколения вынос­ливых оптимистов с крепким здоровь­ем, для которых важны были сплоченность и коллективизм в работе. Это поколение романтиков, работавших во имя светлого будущего, не думавших о деньгах и не сомневавшихся в завтрашнем дне.

Много раз наши дороги пересекались, мы, как могли, служили своей стране и своему народу. Да и сейчас в свои 80 лет Игорь Матвеевич по-прежнему живет полнокровной творческой жизнью, работает, общается со своими коллегами и друзьями.

И это все о нем

Мне кажется, что лучше всего об Игоре Матвеевиче могут рассказать его друзья и коллеги, с которыми вместе пройдено и прожито не одно десятилетие.

Очень тепло говорит о Романове наш выдающийся современник, народный писатель, Қазақстанның Еңбек Ері Олжас Сулейменов, который с высоты своего предстоящего 90-летия обращается к более «молодому» юбиляру с такими словами:

– Мало кто знает, что Игорь помогал мне создавать международное антиядерное движение «Невада – Семипалатинск», документы о признании которого готовились при его непосредственном участии. Он всегда спокоен и рассудителен. Каждое его слово продумано и точно, что импонирует любому собеседнику. Важно в нынешнее непростое время молодым брать пример с человека, чья нравственная, интеллектуальная, если хотите, физическая прочность и профессиональная высота превышают шаблонные представления о чиновничьих стандартах. Государственной службе нужны достойные люди, личности уровня Игоря Романова, нравственная высота которого не уступает его профессиональным вершинам.

А вот мнение президента Академии журналистики Казахстана, профессора Сагымбая Козыбаева:

– Игорь Романов не светился и не светится на многочисленных телеэкранах и тусовках, хотя является активным членом нашей общественной организации. Его фамилия редко мелькает на страницах социальных сетей. В Интернете о нем лишь сухие факты из справочника «Кто есть кто в Казахстане». Однако именно он – одна из немногих медийных персон, создающих новые тренды в информационном пространстве стран Содружества.

К его мнению всегда прислушиваются, его советы помогают разобраться в самых сложных жизненных ситуациях. Под его редакцией выпущены десятки книг и альбомов. Его глубоко выверенные аналитические статьи и обзоры, обстоятельные записки по самым злободневным проблемам казахстанского общества и в целом евразийского пространства в течение последней четверти ушедшего века и начала нового столетия, как нить Ариадны, нередко вели к принятию важных решений на самом высоком государственном уровне.

Его голосу, как и его перу, присущи спокойная тональность, четко расставленные акценты и неизменная объективность. Наверно, если собрать все написанное им – доклады, выступ­ления, книги, аналитические записки и обзоры, то получится очень солидный многотомник и десятки докторских диссертаций. Искренность убеждений Романова, нередко являющихся оперативным толчком для подготовок инициативных записок высшему руководству страны, – плоды долгих и серьезных раздумий, многолетнего творческого и мировоззренческого поиска.

Без шума и показного пиара он, как академик Академии журналистики РК, многое делает и для формирования отечественной школы публицистов и спичрайтеров. Его дельные советы помогают молодым коллегам в их профессиональном становлении и серьезном подходе к специальности.

Долгая дружба и совместная работа связывают Игоря Романова и с Халық қаһарманы, экс-министром МВД, генерал-полковником Каирбеком Сулейменовым:

– С Игорем Матвеевичем я познакомился в 1988 году в коридорах ЦК Компартии Казахстана, где мы работали заместителями заведующих отделами, он – идео­логическим, а я – государственно-правовым. Впоследствии он руководил пресс-службой Президента, я же – прежним отделом, но уже Канцелярии, а затем Администрации Президента.

На своем жизненном пути мне часто приходилось встречаться с подлинными профессионалами своего дела, но Игорь Матвеевич представляет собой поистине выдающуюся личность. При этом он не отличался внешней активностью, громким голосом и стремлением к лидерству. Чрезвычайно скромный, ничем не выделявшийся среди журналистской братии, Романов принимал важные решения и был тем самым дирижером, умело направлявшим в конструктивное русло энергию масс-медиа. Мы находились в постоянном творческом контакте.

Высокий уровень интеллекта Игоря Матвеевича, глубокое понимание им сути происходящих социально-экономических и общественно-политических изменений в обществе в итоге трансформировались в основательную работу в качестве незаурядного публициста. Во многих исторически важных политических изданиях просматривался его стиль, отличающийся убедительной простотой изложения, объективностью и глубоким анализом материала.

Я считаю, что Казахстану повезло в том плане, что стержень идеологического фронта, а именно демократическая пресса, находилась в руках Игоря Романова и его соратников – людей честных, перспективно мыслящих, настоящих патриотов.

Экс-депутат Парламента страны Михаил Чирков делится воспоминаниями о совместной работе в легендарном составе пресс-службы Президента:

– Игорь Матвеевич несколько лет был первым руководителем пресс-службы Президента Казахстана. Кабинет его всегда был открыт, можно было запрос­то прийти посоветоваться, да и просто поговорить по душам. Интересно, что в этом кабинете совещания не проводились, их Романов никогда не приветствовал. Это был его стиль: он хорошо разбирается в людях, их способностях и возможнос­тях, поэтому никому никаких «накачек» не делал. Каждому определял именно тот «маневр», который человек мог выполнить лучшего всего.

Надо отметить, что в работе Романова все строилось на доверии, а это, в свою очередь, рождало высокий уровень ответственности. И еще. Игорь Матвеевич прекрасно владел тонкостями делового языка, не случайно он был у нас, как говорится, «последней рукой» – после Романова текст читал уже Президент. К этому надо добавить эрудицию. Игорь Матвеевич постоянно читал, все его шкафы и стеллажи были заполнены книгами: от мыслителей древности до современных политиков и политологов.

Очевидно, поэтому трудно представить его в состоянии безмятежного покоя. По-юношес­ки стройный, высокий, внешне очень спокойный человек, он, как и подобает мастеру спорта по мотогонкам, и сегодня мчится на высоких скоростях по жизни, ибо его целью было и остается стремление способствовать становлению и развитию нового Казахстана.

Несколько десятилетий рядом с Игорем Матвеевичем проработала Нелля Жубасова:

– Мы познакомились в мае 1982 года, когда я пришла в идео­логический отдел ЦК Компартии Казахстана. Спокойный, коррект­ный, доброжелательный – таким было первое впечатление об Игоре Матвеевиче, таким оно остается и до сих пор.

В решении сложных вопросов он был решительным и одновременно сдержанным, не поддавался эмоциям, как, например, после декабрьских событий 1986 года при подготовке ответа в Москву на обвинения в «казахском национализме», и мужественным, когда надо было защищать коллег от гонений, учиненных новым руководством ЦК и представителями Москвы, которые приезжали, чтобы «навести порядок» в республике.

Он – истинный патриот Казахстана. Родился на казахской земле, многие годы словом и делом честно служил Родине. Кавалер государственных орденов и многочисленных медалей Игорь Романов гордится не столько свои­ми наградами, сколько своими друзьями и учениками. Такие люди, как он, редкость, истинная удача жить и трудиться с ними в одно время.

В жизни каждого человека должен быть друг, который одновременно является и зеркалом, и тенью: как известно, зеркало никогда не лжет, а тень никогда не отворачивается. Именно таким был и остается Игорь Матвеевич Романов, которого мы, его друзья и соратники, с любовью и теплотой позд­равляем со славным 80-летним юбилеем и желаем здоровья, активного долголетия, верности делу, которому он служил и продолжает служить во имя своей страны.

 

СПРАВКА «КП»

Игорь Матвеевич Романов родился в Джамбуле (ныне – Тараз) 23 февраля 1946 года. Окончил Кзыл-Ординский педагогический институт им. Н. В. Гоголя.

Трудовую деятельность начал рабочим Кзыл-Ординской гидрогеологической партии, дежурным отдела авиаперевозок Кзыл-Ординской отдельной авиаэскадрильи, после окончания института работал учителем средней школы, а затем на комсомольской ниве – от секретаря кзыл-ординского горкома до заведующего отделом пропаганды и культурно-массовой работы ЦК ЛКСМК.

Был переведен в ЦК Компартии Казахстана, где руководил отделами культуры и идеологической сферы. С 1990 по 2008 год возглавлял работу по связям с прессой и изучению общественного мнения Администрации Президента Казахстана, руководил пресс-службой Главы государства, был его помощником и советником.

Затем многие годы возглавлял Республиканский центр систем­ного анализа и прогнозирования.

#юбилей #личность #Игорь Романов

