Фото: kazpravda.kz

Алматинский апорт и переработанная продукция из него вызвали интерес европейских партнеров на международной выставке Grüne Woche 2026 в Германии. Теперь казахстанские яблоки выходят на новый этап развития, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МТИ.

В рамках Форума экспортеров национальный оператор по развитию экспорта QazTrade и Ассоциация производителей Алматинского апорта подписали меморандум о сотрудничестве по продвижению бренда на внешние рынки.

Сегодня Ассоциация объединяет 8 хозяйств. Общий объем производства составляет от 1 500 до 2 000 тонн в год. Пока продукция практически не экспортируется, и подписание меморандума рассматривается как шаг к формированию устойчивой экспортной модели.

«Главное преимущество апорта его уникальность. В отличие от массовых сортов, ориентированных на объемы и длительное хранение, апорт отличается ярким вкусом, насыщенным ароматом и крупным плодом. Наши сады расположены на высоте более 850 метров над уровнем моря, что влияет на плотность мякоти и глубину вкуса. В Германии мы представили не только свежий апорт, но и продукцию переработки, как пастила и яблочные чипсы. Мы также производим сок, уксус и сухофрукты из апорта. Благодарны QazTrade за такую возможность»,- отметил президент Ассоциации Роман Сафаров.

В QazTrade подчеркивают, что участие в международной площадке подтвердило экспортный потенциал продукции. По итогам выставки стало ясно, что наибольший интерес вызывает именно переработанная продукция с высокой добавленной стоимостью.

«Алматинский апорт зарегистрирован как географическое указание. Этот статус подтверждает его уникальные свойства, сформированные природными условиями предгорий Алматы - особыми почвами, чистой водой и перепадами температур. Географическое указание защищает бренд и позволяет продвигать его как премиальный продукт на внешних рынках»,- отметил генеральный директор QazTrade Айтмухаммед Алдажаров.

В рамках меморандума QazTrade при МТИ РК будет сопровождать производителей на внешних рынках, от участия в международных выставках до переговорной поддержки. Ожидается, что системная работа позволит расширить географию поставок и укрепить позиции Алматинского апорта как национального бренда с высокой добавленной стоимостью.