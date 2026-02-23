Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде

Спорт,Хоккей
158
Дана Аменова
специальный корреспондент

Одержав победы во всех матчах группового этапа казахстанская команда вышла в плей-офф турнира

Фото: icehockey.kz

В Квебеке завершились соревнования Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament 2026. Команда из Казахстана – Astana Team стала победителем в дивизионе AA Elites – втором по силе дивизионе турнира среди детей 2013 года рождения, сообщает Kazpravda.kz 

По данным Казахстанской федерации хоккея, в состав команды из Казахстана вошли игроки «Торпедо», «Астаны», «Юности», по одному хоккеисту из «Тайгерс» Алматы и «Академии Михайлова». Годом ранее команда из нашей страны завоевала «серебро» в этой же группе и возрастной категории. 

Одержав победы во всех матчах группового этапа казахстанская команда вышла в плей-офф турнира, где сначала была сильнее хозяев – Quebec Nordiques (3:1), затем в полуфинале обыграла Quebec Remparts (2:1), и накануне в финальном противостоянии с Noir d'Or des Montagnes одержала победу по буллитам со счетом 4:3 Б и стала победителем соревнований.

Напомним, Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament – международный хоккейный турнир среди юношей до 13 лет, который ежегодно проходит в Канаде. Делится на четыре дивизиона – BB. AA, AA Elites и самый высший – ААА, также есть женский дивизион.

Astana Team стали победителями во втором по силе дивизионе и могут в следующем году подняться в высший – AAA, решение по повышению будет приниматься оргкомитетом турнира. Команда участвует в первенстве второй год, впервые квалифицировались в AA Elites благодаря победе на квалификационном турнире в 2024 году во Франции.

 

#турнир #Канада #НОК #Astana Team

Популярное

Все
В Мексике ликвидировали наркобарона Эль Менчо
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
На основе идеи человекоцентричности
Ряд казахстанских спортсменов вошел в число лучших на Олимпиаде - 2026
Нельзя сдержать слез: когда дорога к матери становится испытанием для сердца
Министр обороны проверил готовность миротворцев к миссии на Голанские высоты
Олимпийские игры торжественно закрылись в Италии
На США вновь обрушились мощные снегопады
Подозреваемого в серийном мошенничестве доставили из Турции в Казахстан
Почти 40 млрд тенге направят на расширение фармпроизводства в Шымкенте
Год цифровизации и ИИ: утвержден план мероприятий
В США назвали количество женщин-миллиардеров
Премьер провел заседание Совета директоров «Самрук-Қазына»
Телебашню Tokyo Skytree закрыли после остановки лифта
Более 700 потенциальных родников выявили в Казахстане
Токаев принял министра внутренних дел Грузии
Наш выбор - сильная страна и защищенный труд
В Лондоне прошла церемония BAFTA
Пассажиропоток в Китае за первую половину «чуньюня» превысил 5 млрд поездок
Фехтовальщики из Казахстана завоевали две «бронзы» на ЧА среди кадетов
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Победный образ: алматинские дизайнеры создали костюм для олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
У православных христиан началась Масленица
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Президент наградил сумоиста Ерсина Балтагула орденом «Барыс»
Для молодежи новая Конституция важна как набор долгосрочных гарантий
В Италии из-за непогоды обрушилась скала «Арка влюбленных»
Фестиваль фонарей стартовал в китайском Цзыгуне
Лайфхак для жизни на селе
Премьеру международного спектакля представили в Астане
История региона в живописи
Молодежь ощущает причастность к реформам
На службе Отечеству
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Отопительный сезон проходит стабильно
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге

Читайте также

Казахстанские борцы отличились на турнире в Беларуси
Токаев поздравил детскую хоккейную команду Astana Team с по…
Фехтовальщики из Казахстана завоевали две «бронзы» на ЧА ср…
Михаил Шайдоров передал свой костюм в коллекцию Олимпийског…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]