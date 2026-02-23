Одержав победы во всех матчах группового этапа казахстанская команда вышла в плей-офф турнира
В Квебеке завершились соревнования Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament 2026. Команда из Казахстана – Astana Team стала победителем в дивизионе AA Elites – втором по силе дивизионе турнира среди детей 2013 года рождения, сообщает Kazpravda.kz
По данным Казахстанской федерации хоккея, в состав команды из Казахстана вошли игроки «Торпедо», «Астаны», «Юности», по одному хоккеисту из «Тайгерс» Алматы и «Академии Михайлова». Годом ранее команда из нашей страны завоевала «серебро» в этой же группе и возрастной категории.
Одержав победы во всех матчах группового этапа казахстанская команда вышла в плей-офф турнира, где сначала была сильнее хозяев – Quebec Nordiques (3:1), затем в полуфинале обыграла Quebec Remparts (2:1), и накануне в финальном противостоянии с Noir d'Or des Montagnes одержала победу по буллитам со счетом 4:3 Б и стала победителем соревнований.
Напомним, Quebec International Pee-Wee Hockey Tournament – международный хоккейный турнир среди юношей до 13 лет, который ежегодно проходит в Канаде. Делится на четыре дивизиона – BB. AA, AA Elites и самый высший – ААА, также есть женский дивизион.
Astana Team стали победителями во втором по силе дивизионе и могут в следующем году подняться в высший – AAA, решение по повышению будет приниматься оргкомитетом турнира. Команда участвует в первенстве второй год, впервые квалифицировались в AA Elites благодаря победе на квалификационном турнире в 2024 году во Франции.