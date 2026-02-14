Не ведись, молодежь, на шальные деньги

Мошенничество
3
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Доме дружбы прошла встреча представителей силовых структур со школьниками и студентами под лозунгом «Верховенство закона – основа общественной стабильности». Темой обсуждения стало противодействие современным видам мошенничества, особенно в Интернете. Молодежь интересовали способы защиты от кибермошенников, схемы легкого заработка, участие в сомнительных финансовых операциях и ответственность за противоправные действия.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Студентка юридического колледжа Мариям Арнайкызы отметила, что подобные встречи помогают осознать реальные риски, связанные с преступными способами заработка. По ее словам, многие молодые люди не задумываются о последствиях, доверяя сомнительным объявлениям в Сети.

– Важно уметь отличать безопас­ные возможности от ловушек мошенников. Полученными знания­ми я обязательно поделюсь со своими друзьями, – сказала она.

Исполняющий обязанности заместителя начальника управления общественной безопасности департамента полиции области Жетысу Даулет Смахов сообщил, что полиция регулярно проводит профилактическую работу и совместные рейды с педагогами.

– Наша цель – предупредить необдуманные поступки и сохранить будущее молодежи. Сегодня особенно важно вовремя объяснить, что шальные деньги часто ведут к уголовной ответственности, – сказал он.

Встречу организовало общественное объединение «Ассамблея жастары». Модератор Екатерина Подгорнова подчеркнула, что открытые диалоги укрепляют доверие между молодежью и правоохранительными органами. Когда разговор честный и открытый, он становится лучшей профилактикой правонарушений.

В эпоху цифровизации правовая грамотность – необходимое условие безопасности личности и общества. Своевременная разъяснительная работа помогает не только избежать ошибок, но и способствует формированию ответственного поколения, знаю­щего свои права и готового защищать себя от мошенников.

#мошенничество #безопасность #молодежь #профилактика

