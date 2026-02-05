Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Накануне этой даты мы поговорили с председателем Центральной избирательной комиссии РК Нурланом АБДИРОВЫМ.

– Нурлан Мажитович, политическая атмосфера у нас сегодня, образно говоря, бурлит: депутаты, журналисты, блогеры, их подписчики активно обсуждают проект новой Конституции, который вскоре будет вынесен на всенародный референдум. После его проведения должны состояться выборы нового Парламента. То есть две большие электоральные кампании предстоит провести ЦИК и местным комиссиям за сравнительно короткое время. В каком тонусе они сейчас находятся? И какие итоги минувшего 2025 года могут охарактеризовать работу избирательных органов Казахстана?

– Вы упомянули нынешнюю конституционную реформу. Реализация предыдущей, которая по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева началась без малого четыре года назад, затронула важные моменты избирательной системы и уже сыграла свою конструктивную роль в развитии демократических процессов в стране.

Например, сегодня уже можно констатировать, что позитивно сказалось на работе Парламента снижение с 7 до 5 процентов порога для прохождения политических партий в высший законодательный орган.

Другой момент – сегодня 100 процентов депутатов маслихатов районов и городов областного значения избираются по мажоритарной системе. То есть избиратель голосует за конкретных кандидатов, и побеждает тот, кто набрал больше голосов в своем избирательном округе. По сути, схожий подход сегодня применяется и в отношении акимов сел, поселков, сельских округов, городов районного значения. И это правильно, потому что в небольшом населенном пункте люди неплохо знают друг друга и будут голосовать, хорошо осознавая свой выбор.

В последнее время мы наблюдаем тенденцию, когда сельчане заблаго­временно задумываются над тем, кто возглавит их село. Обсуждают между собой потенциальных кандидатов, даже ведут с ними предварительные переговоры.

Но есть и другие примеры. Так, приходят аксакалы к акиму одного из районов и говорят: «Вы выборы сельского акима объявили, так подберите нам подходящего человека». Аким в недоумении им пеняет, что вы-то в своем селе каждого знаете, как никто другой. Они и отвечают, что в том-то и дело, что хорошо знаем каждого, потому и просим, чтобы вы помогли найти кандидата в акимы со стороны, такого, чтобы уж точно справился с делами. Своих претендентов, готовых и баллотироваться, и работать, – нет. Есть те, кто смог бы, но они своим хозяйством углубленно занимаются – не пойдут в акимы.

Этот пример говорит не только о меняющемся отношении к выборам, кандидатам в акимы или депутаты, которое становится более взвешенным, строгим, даже придирчивым. В этом примере присутствует и тема трайбализма. Там, где речь идет о конкретной и тяжелой работе – тот же водовод провести, пастбище найти, зимой дорогу до райцентра пробить – сотни дел и забот невпроворот, там трайбализм за скобками остается. Сегодня принцип «плохой, но свой» в селе или районе, проще говоря, на земле, не работает.

Теперь, собственно, об итогах минувшего года. В 2025-м в Казахстане состоялось 1 028 кампаний. Из них 914 – выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Здесь стоит обратить внимание, что 60% кандидатов впервые стали акимами.

Надо сказать, что сельчане позитивно восприняли институт выборов сельских акимов. В свою очередь акимы стали острее осознавать личную ответственность перед населением за результаты деятельности. Также состоялось 8 выборов акимов районов и городов областного значения, в 106 одномандатных избирательных округах прошли выборы депутатов маслихатов вместо выбывших.

Если учесть, что голосования проходят по воскресеньям, то в среднем получается каждую неделю в этот день проходило по 20 выборов. Это к вашему вопросу о том, в каком сейчас тонусе находятся наши избирательные органы.

Да, раньше они работали в электоральные циклы, которые были, скажем так, не очень частыми. Но теперь «межсезонья» нет вообще. Работа круглый год и каждый день. Поэтому тонус как территориальных комиссий, так и центральной – на постоянно высоком уровне.

Как и прежде, особое внимание мы уделяли выездной работе в областях – проведению встреч с населением и участниками избирательного процесса. Именно такая работа позволяет учитывать региональную специфику и обратную связь, способствует повышению доверия к избирательной системе.

Сотрудники Центризбиркома регулярно выезжают в регионы, в том числе ваш покорный слуга с момента своего назначения в ЦИК провел 150 встреч, на которых суммарно присутствовали более 20 тысяч человек. Значительная часть была представлена молодежью.

– В 2022-м при ЦИК начал работать Клуб молодых избирателей. Какова сегодня его судьба? И что вы могли бы сказать об отношении нашей молодежи к выборам?

– Клуб успешно работает и сейчас. В настоящее время при всех территориальных избирательных комиссиях действуют 247 аналогичных клубов с общим количеством участников 3 327 человек. Ядро каждого из них – лидеры молодежных организаций, депутаты маслихатов, студенты, ученики старших классов.

По линии этих структур проводятся дискуссии, обсуждаются актуальные вопросы, вырабатываются предложения по совершенствованию электоральных процессов. Например, клубы совместно с территориальными комиссиями создают информационные программы для социальных сетей.

Нельзя не отметить, что наши молодые и будущие избиратели – это энергичные и творческие ребята, по-хорошему амбициозные, с активной жизненной позицией. Так, ученица 9-го класса из Кызылординской облас­ти с помощью искусственного интеллекта сделала комиксы про выборы, а алматинские ребята создали комикс-сериал, в котором в художественной форме показывается путь молодого человека от его полного безразличия к общественной жизни до становления в роли депутата маслихата.

Недавно к нам в ЦИК обратились ребята за помощью в формировании школьного самоуправления. Посмот­рели мы и увидели, что в их школе есть парламент, президент парламента, министр экологии. Словом, полная мешанина. Объяснили им, что такая «смесь» эффективно работать не сможет. Лучше пусть будет отдельно президент, отдельно парламент, а тот же министр экологии пусть представляет правительство.

Но главное совсем в другом – со стороны ребят мы видим неподдельный интерес к устройству и деталям избирательной системы. Встречи с молодежью мы, как правило, проводим в форме вопросов и ответов, чтобы была обоюдная польза: они лучше узнают нашу избирательную систему и принципы, по которым она работает, а мы лучше понимаем их и видим в энергичных и любознательных ребятах главный электоральный ресурс Казахстана.

– Вы часто выступаете перед населением и при этом рассказываете об информационных программах и искусственном интеллекте. Перейдет ли Казахстан на электронное голосование?

– Очень сложный вопрос. Недавно наша делегация побывала в Нью-Дели на международном форуме по управлению выборами. Нам рассказали о таком факте: в 2023 году хакеры смогли взломать защиту электронной системы Aadhaar в Индии, произошла утечка учетных данных 815 миллионов граж­дан этой страны.

Это повлекло тяжкие последствия. Дело в том, что в данные карточки были вшиты коды для получения социальной помощи и пособий. Миллио­ны человек из социально уязвимых слоев не смогли получать продукты, лекарства.

Другие примеры. В 2009 году Конституционный суд ФРГ запретил электронное голосование в стране из-за отсутствия верификации и внешнего контроля. Норвегия, государство, где уровень жизни населения один из самых высоких в мире, снова полностью перешла на бумажные бюллетени, заявив, что когда появятся компьютеры с абсолютной степенью защиты, тогда и можно будет снова поднять вопрос.

В Республике Корея в предшествующие голосованию два дня разрешено использовать компьютеры. Но в основной день, когда можно голосовать только по месту жительства, проводится бумажное голосование.

У нас в Казахстане в 2003–2007 годах на 15 процентах избирательных участков проводилось электронное голосование, что потребовало довольно больших затрат. Сегодня мы проводим опросы, в том числе по отношению к электронному голосованию, и по их результатам видим: у нас нет консенсуса по этому методу голосования.

Да, мы работаем над повышением электоральной культуры и понимаем объективную необходимость прогрессивных изменений, применения новых технологий. Но мы не должны в угоду новомодным течениям делать то, из-за чего может пострадать избиратель. Значит, мы должны использовать только те технологии голосования и подсчета, которым люди доверяют.

Вот свежий пример. Совсем недавно мы использовали на избирательных участках в пилотном режиме новые кабины для голосования. Они современной конструкции, сделаны из полимерных материалов, легко складываются в планшеты и потому очень удобны для транспортировки и хранения, обеспечивают тайну заполнения бюллетеней. Они понравились и молодым избирателям, и пожилым. Новыми кабинами в минувшем году воспользовались 75 тысяч человек.

Однако ряд неправительственных организаций, в том числе отстаивающих интересы лиц с инвалидностью, обратились к нам с просьбой оставить на участках для голосования на данном этапе также и кабины старого образца – с металлическими стойками и шторками. Мы согласились с ними: если людям так удобно, значит, так тому и быть. В конце концов, выбор и в этом вопросе должен быть обязательно.

– Требуются, наверное, и другие меры для обеспечения избирательных прав граждан с особыми потребностями?

– Да, конечно. Сразу скажу, что на нашем официальном интернет-ресурсе ведется раздел «Избирательные права лиц с инвалидностью». Трансляция заседаний Центризбиркома проходит в прямом эфире и обеспечивается сурдопереводом.

Системный подход в этом важном вопросе обеспечивается постоянно действующей при ЦИК Рабочей группой по обеспечению прав лиц с инвалидностью. В апреле минувшего года в состав этой группы мы внесли изменения: туда вошли представители ряда республиканских и региональных общественных объединений лиц с инвалидностью, которым требуются особые условия при голосовании, – по слуху, по зрению, по нарушениям опорно-двигательного аппарата.

В том же месяце мы провели первое заседание Рабочей группы в новом сос­таве. Была озвучена необходимость разработки дорожной карты к соглашению между ЦИК и Министерством труда и социальной защиты населения.

Эта дорожная карта была разработана и включает в себя необходимый комплекс системных мер по доступности избирательного процесса для лиц с инвалидностью. Она также предусматривает необходимые меры по совершенствованию инфраструктуры, цифровых сервисов и нормативной базы.

22 октября 2025 года было проведено второе заседание Рабочей группы с участием министра труда и социальной защиты населения, в котором также приняли участие глава Офиса программ ОБСЕ в Астане Алексей Рогов, председатель ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» Ляззат Калтаева, председатель объединения «Комиссия по правам людей с ограниченными возможнос­тями имени Кайрата Иманалиева» Гульмира Бурашева, а также эксперты в данной сфере. Председатель ЦИК и министр труда и социальной защиты подписали дорожную карту, которая предусматривает совместное сотрудничество в решении актуальных проблем на пятилетний период.

В тот же день прошла презентация обучающего видеокурса по правам и потребностям лиц с инвалидностью для организаторов выборов, который был разработан обществом «Шырак» совместно с Центризбиркомом и Офисом программ ОБСЕ в Астане.

Осенью во время командировок в регионы перед выборами депутатов маслихатов вместо выбывших, акимов районов, городов областного значения члены Центризбиркома убедились в том, что территориальными комиссия­ми были изготовлены аудиоролики, трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня лицами с инвалидностью по зрению, обеспечено предоставление услуг инватакси для лиц с инвалидностью опорно-двигательного аппарата, решены и другие вопросы.

– Когда вы говорили об электронном голосовании, то сослались на международный опыт, который предполагает и международное сотрудничество. Какой здесь был вектор у Центризбиркома в минувшем году?

– Точнее будет сказать, что международное сотрудничество Центризбиркома приобрело многовекторный характер и позволило нам приобрести дополнительный инструментарий для дальнейшего укрепления национальной избирательной системы.

Знаковое событие произошло 14 мая 2025 года. В городе Туркестане состоя­лось подписание Положения о Консультативной платформе центральных избирательных органов государств – членов Организации тюркских государств, создание которой было иниции­ровано Президентом нашей страны на 10-м юбилейном саммите ОТГ, состоявшемся 3 ноября 2023 года в Астане.

В тот же день в Туркестане прошла организованная ЦИК РК и Министерством науки и высшего образования РК международная научно-практи­ческая конференция на тему «Тюркский мир: традиции, практика и перспективы развития избирательных систем». Добавлю, что на этой конференции выступил приехавший в Казахстан по приглашению председателя ЦИК РК с первым официальным визитом генеральный секретарь Всемирной ассоциации избирательных органов (A-WEB) Ин-шик Чжанг. Выступая на этой конференции, он отметил значимость ЦИК Казахстана как «ворот в тюркский мир».

Инициатива Казахстана по созданию Консультативной платформы получила высокую оценку на встрече глав государств – членов ОТГ в мае минувшего года в Будапеште.

Другой вектор: с 1 сентября ЦИК Казахстана приступила к председательству в Консультативном совете руководителей избирательных органов СНГ. Мы предложили посвятить период казахстанского председательства такой теме, как формирование и развитие электоральной культуры среди всех участников избирательного процесса с акцентом на молодежь.

Одновременно Центризбирком активизировал участие в глобальных и региональных электоральных форматах. В течение года будут представлены казахстанские подходы на крупных международных конференциях и форумах, намечено развитие диалога с избирательными комиссиями европейских, азиатских и тюркских государств, а также с такими организациями, как A-WEB, БДИПЧ ОБСЕ, Венецианская комиссия и другими.

Отмечу, что впервые по инициативе Центризбиркома Казахстана состоялась встреча с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Марией Телалиан в штаб-квартире этой организации в Варшаве. Директор отметила «серьезную вовлеченность ЦИК РК в очень конструктивный диалог с БДИПЧ, касающийся наблюдения за выборами, и потенциал для развития сотрудничества».

– Нурлан Мажитович, четыре года назад вы возглавили Центральную избирательную комиссию Казахстана. За прошедшее время что для себя определили главным в работе, в предназначении этого органа? Не с точки зрения юриста, а, скажем, обыкновенного зрелого гражданина.

– Я понял ваш вопрос. Но давайте все-таки начну как юрист. Какой статус у Центризбиркома? Это самостоятельный, подчеркну, самостоятельный государственный орган, не входящий ни в одну из ветвей власти.

Теперь простыми словами. Самостоятельность в нашем случае предполагает и нейтральность. Вот смот­рите: если Станиславский говорил, что театр начинается с вешалки, то с полным правом можно будет сказать, что центральная или территориальная комиссии – со здания. Если они находятся в том же здании, где ­акимат или какая-то партия, то какая тут может быть самостоятельность? Прямое или косвенное влияние все равно будет. Люди это видят. И понимают.

Поэтому, когда бываю в регионах, стараюсь помочь решить такую «проблемную рассадку». Вот в Кызылорде добились отдельного здания, оно так и называется – Дом выборов. Коллеги из другого города гордились, что тоже в отдельном здании работают. А приезжаю туда в командировку, знакомлюсь на месте и вижу: это отдельное здание соединено переходом с акиматом. Встретился с акимом, попросил его помочь теризбиркому с действительно отдельным зданием.

Для чего все это? Чтобы у человека, гражданина нашего государства, когда он осуществляет свое конституционное право избирать или быть избранным, не возникало никаких сомнений в самостоятельности, в нейтральности избирательного органа. Ни в содержательном плане, ни в формальном.

Главным же принципом, целью в работе не только избирательного органа, но и любого другого я считаю доверие людей. Доверие – самая большая ценность, которая может быть.

По-моему, слово «доверие» обозначает чувство человека до веры, до того, как он станет верить. Но верить-то можно и в какие-то приметы, и во что-то неодушевленное. А вот доверие может быть только к человеку, коллективу, сообществу. Это очень хрупкое чувство, и его можно легко потерять. И в то же время доверие – самая проч­ная опора и человеку, и государству.

Многие философы разных времен и цивилизаций задумывались о природе доверия и его значении в межличностном плане и в государственном. В XVIII веке франко-швейцарский мыс­литель эпохи Просвещения Жан-Жак Руссо считал доверие народа ключевым элементом легитимности власти.

А более чем за 20 веков до него китайский философ Конфуций говорил, что три вещи необходимы для управления государством: оружие, продовольствие и доверие народа. Если правитель не может удержать все три, то ему следует сначала отказаться от оружия, затем от продовольствия, но доверие должно сохраняться до конца. Потому что без доверия народа государство не может существовать.

– И какой, на ваш взгляд, самый надежный путь к доверию?

– Здесь, в моем понимании, есть несколько взаимосвязанных факторов: законность процедур, профессионализм организаторов выборов, прозрачность процессов и постоянный диалог с обществом. И главное – работать честно, по закону, соответствовать своему предназначению и всегда сдерживать данное тобой слово.

– Нурлан Мажитович, поскольку Всемирный день выборов был учрежден как профессиональный праздник работников избирательных органов, позвольте поздравить с ним вас и всех ваших коллег!