Режиссер-постановщик Баатырбек Шамбетов выстраивает действие точно и без суеты, позволяя тексту работать самому. А текст у Красногорова коварный: он притворяется бытовым фарсом, но постепенно превращается в философский капкан.

Художественный руководитель Тимур Каримжанов сделал ставку не на внешние эффекты, а на узнаваемость. Персонажи слишком реальны, чтобы быть просто смешными. Это люди, которые уверены, что, если они уйдут, мир рухнет. Ну, впрочем, какой мир? Бесполезная конторка, которой давно не мешало бы проветриться.

Центр этого маленького вселенского затора – начальник Николай Николаевич в исполнении Виталия Алфимова. Он обая­телен, уверен в себе. Алфимов играет без гротеска, поэтому персонаж пугающе узнаваем. Такие люди редко считают себя проблемой. А вот всех других – да.

Другой важный персонаж – Нина Федоровна (Екатерина Олькова). Профсоюзная активистка, которая давно все поняла, но еще не все сказала.

Зал смеется. Но смех здесь не про юмор, а про узнавание. Про офисы, кухни, соцсети, где всем тесно, шумно и никто не хочет уступать. Фраза «кто-то должен уйти» звучит как универсальное желание коллектива. Понятно, что кто-то должен, но никто не решается признать, что это он. В результате уходят все.

Спектакль напоминает простую, но не слишком удобную мысль: иногда самый взрослый поступок – это не остаться любой ценой, а вовремя освободить пространство. Хотя, конечно, проще на­деяться, что уйдет кто-то другой…