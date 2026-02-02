Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения премии «Грэмми» – главной премии в мире музыки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Peopletalk.ru

Лучшая ремикс-запись - Леди Гага и Gesaffelstein – ремикс Abracadabra

Лучшее музыкальное видео - Doechii – Anxiety

Продюсер года - Cirkut

Лучший дэнс/электронный альбом - FKA Twigs – Eusexua

Лучший прогрессивный R&B-альбом - Дюран Бернар – Bloom

Лучшее кантри-выступление дуэта/группы - Shaboozey и Jelly Roll – Amen

Лучшее исполнение африканской музыки - Tyla – Push 2 Start

Лучший традиционный поп-альбом - Laufey – A Matter Of Time

Лучшая песня, написанная для цифровых медиа - Одри Нуна, Рей Ами и Ejae – Golden («Кей-поп-охотницы на демонов»)

Лучший рэп-альбом - Кендрик Ламар – GNX

Лучший рок-альбом - Turnstile

Лучший новый артист - Оливия Дин

Лучший урбан-альбом - Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Лучший современный кантри-альбом - Jelly Roll – Beautifully Broken

Лучший поп-альбом - Леди Гага – Mayhem

Песня года - Wildflower (Билли Айлиш)

Идея учреждения премии была предложена Ассоциацией звукозаписывающих компаний США в середине 1950-х годов, когда начался отбор кандидатов от индустрии звукозаписи, которые могли бы претендовать на звезду на "Аллее славы" в Голливуде. В 1957 году для присуждения будущей награды была создана Национальная академия искусства и науки звукозаписи, или Академия звукозаписи. В 1958 году эта организация учредила премию, получившую название Grammy (от слова "граммофон"). Приз представляет собой маленький позолоченный граммофон.

