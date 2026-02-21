В Год цифровизации и искусственного интеллекта в Казахстане сформирована национальная технологическая сборная из 52 лучших команд. Именно они будут защищать честь страны на международных чемпионатах FIRST в странах Северной Америки, Европы и Азии

Фото: gov.kz

Широкая география участников фестиваля подтверждает, что развитие IT-компетенций и инженерных направлений стало общенациональным приоритетом, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР.

Итоги национального этапа были подведены в рамках масштабного технологического фестиваля Alem Tech Fest 2026, который объединил участников со всей страны. Казахстан на мировой арене представят школьники и студенты из Астаны, Алматы, Шымкента, Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областей и области Улытау.

В 2026 году казахстанские команды выступят на нескольких континентах. 16 команд отправятся на мировой финал FIRST Championship в Хьюстоне (США), который пройдет с 29 апреля по 2 мая и объединит более 50 000 участников со всего мира. Еще 36 команд представят страну на международных этапах FIRST в Канаде, Мексике, Греции, Великобритании, Южной Корее, Китае и Болгарии.

Организаторами мероприятия выступили Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК, общественный фонд USTEM Foundation, Министерство просвещения РК (РНПЦ «Дарын»), международный инновационный кластер Astana Hub и Министерство обороны Республики Казахстан (Smart Sarbaz).

Чемпионат показывает уровень инженерной подготовки молодежи и способность работать с современными технологическими решениями. Участники проходят путь от идеи до работающего прототипа, осваивая программирование, автоматизацию и проектирование сложных систем – навыки, которые сегодня определяют развитие технологической индустрии.

«Развитие инженерных и цифровых компетенций у молодежи – ключевой фактор технологического будущего страны. Сегодня именно навыки в сфере STEM, искусственного интеллекта и новых технологий формируют новую экономику. В Казахстане много талантливых и амбициозных ребят. Наша задача – создавать возможности для их роста, поддерживать участие в международных соревнованиях и помогать раскрывать их потенциал. Мы формируем экосистему, в которой молодежь получает доступ к современным технологиям и глобальным площадкам», – подчеркнул Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

Для юных участников выход на мировой уровень стал важным шагом к профессиональной мечте. Своими впечатлениями поделился Амир Семетай, участник команды Nomadic Dragons.

«Я люблю заниматься робототехникой. Каждый раз, когда мой робот делает первый шаг или начинает двигаться, я чувствую себя настоящим изобретателем. Мечтаю однажды поступить в MIT, поэтому много тренируюсь. На Alem Tech Fest мы познакомились с ребятами со всех уголков Казахстана и других стран. Наша команда Nomadic Dragons заняла второе место в чемпионате. Теперь нас ждет поездка на WPI Open 2026 в штате Массачусетс. Я очень рад, что буду защищать честь нашей страны».

Central Asia FIRST Championship показывает, насколько активно в стране развивается интерес к технологиям, робототехнике и программированию. Масштабные успехи казахстанцев – это шаг к формированию нового поколения инженеров и разработчиков, которые уже сегодня уверенно выходят на глобальную технологическую арену.

Для справки:

FIRST Championship — это самый масштабный ежегодный международный фестиваль робототехники, являющийся финальным этапом соревновательного сезона для команд со всего мира. Организованный некоммерческой организацией FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) чемпионат включает в себя состязания в нескольких категориях (FLL, FTC, FRC) для детей и молодежи в возрасте от 4 до 18 лет. Участники проектируют, собирают и программируют роботов для решения уникальных задач, развивая навыки инженерного проектирования, командной работы и лидерства.