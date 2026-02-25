По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и в соответствии с приказом Министра внутренних дел генерал-майор Шекарбеков Сакентай Амантаевич назначен командующим региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

До назначения на должность генерал-майор С. Шекарбеков занимал должность командующего региональным командованием «Орталық» Национальной гвардии МВД РК.

Стоит отметить, Национальная гвардия продолжает выполнять задачи по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, охране важных государственных и стратегических объектов, участию в борьбе с преступностью и экстремизмом, а также оказанию содействия органам внутренних дел при проведении специальных и профилактических мероприятий. Кроме того, гвардейцы привлекаются к обеспечению общественного порядка в период массовых мероприятий и в условиях чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что только за прошедший 2025 год военнослужащими войск правопорядка было задержано и доставлено в органы внутренних дел около 18 тысяч правонарушителей, из них свыше 700 — с признаками преступления.