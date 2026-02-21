Спустя 55 лет день рождения медьзавода празднуют и ветераны производства, и те, кто сегодня участвует в выпуске лучшей в мире меди, а нынче на предприятии работают около 2 000 человек. Все основные цеха – подготовки шихты, плавильный, сернокислотный и цех электролиза меди – действуют на полную мощность. Ежесуточно на ЖМЗ перерабатывается до 2 400 тонн меди.

«Сердце» медьзавода – плавильный цех, с которым ассоциируют профессию медевара. Он делится на три участка: электропечной, конвертерный и анодный. Именно здесь идет основной процесс «варения» черновой меди – привычный для металлургов и всегда незабываемый и торжественный для тех, кто впервые попадает в цеха предприятия.

Отраслевые эксперты отмечают, что в сфере цветной металлургии Улытау грядут непростые времена. Не раз публиковались отчеты и подсчеты, на сколько лет хватит руды в действующих шахтах. Но ветераны отрасли считают: будущее зависит от инноваций.

К примеру, технологии, применяемые на опытном заводе гидрометаллургической переработки черновых медных концент­ратов, позволяют перерабатывать даже самые бедные руды и хвостохранилища. Гидрометаллургия применяется на производстве, когда содержание меди в руде ниже 0,6%, а оно и правда снижается с каждым годом. Но даже в таком случае эта технология дает экономический эффект.

В трех жезказганских хвостохранилищах содержится около миллиарда тонн руды, говорят эксперты. Кроме ныне действую­щего, есть два больших, уже закрытых. Ставка на них делается неспроста. Даже тогда, когда вся руда в Жезказганском регионе закончится, на них можно будет работать еще несколько лет.