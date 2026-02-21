Правовые основы взаимодействия государства и общества

Конституционная реформа
8
Николай Жоров
старший корреспондент отдела информации и права

В Алматы прошел круглый стол, посвященный вопросам конституционной реформы в контексте предстоящего республиканского референдума. В центре внимания его участников стали анализ предлагаемых изменений, трансформация системы разделения власти, развитие механизмов народовлас­тия и прямой демократии, совершенствование форм участия граж­данского общества в публичном управлении. В заседании приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, городского маслихата, представители вузов, прокуратуры, неправительственных организаций.

фото автора

Открывая заседание, ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит­ Туймебаев подчеркнул, что в проекте новой Конституции отражены идеи, которые обладают исключительной важностью. Так, закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана. Именно он должен решать судьбу страны. Высшими ценностями государства признаются человек, его жизнь, права и свободы.

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова акцентировала внимание на преамбуле проекта новой Конституции:

– Мы – единый народ Казахстана. Это констатация факта, мы живем на нашей исконно казахской земле и опираемся на историю Великой степи. В преамбуле говорится о том, что значат ценности образования, инноваций, развития, а отдельной строкой прописано, что экология, природа страны находятся под защитой и все мы несем ответственность за ее состояние.

Прокурор города Алматы Серик­ Карипбеков, рассказывая о ключевых изменениях проекта новой Конституции, подчеркнул историческую значимость обсуждаемого документа. Ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Нургалым Абдиров посвятил свое выступление теме «Закон и Порядок в контексте новой Конституции».

Участник конституционной комиссии, доктор юридических наук Эркин Дуйсенов напомнил о том, что в представленном на референдум проекте изменено 84% положений. То есть сегодня речь идет уже о новом Основном законе, подчеркнул он.

Кроме того, впервые в истории в преамбуле было отмечено, что у нас существует государственность на протяжении тысячелетия. И это государство Великой степи, что очень важно как в политическом, так и в правовом отношении. Еще один важный момент: впервые преамбула обозначает приоритеты деятельности нашего государства. Это развитие науки, инноваций, знаний, многие другие моменты, связанные с культурой нашего народа.

В ходе круглого стола были рассмотрены институционально-правовые последствия конституционных новелл, роль прокуратуры в обеспечении верховенства закона и защите прав и свобод человека и гражданина,­ развитие механизмов общественного контроля и перспективы совершенствования правоприменительной практики и конституционного законодательства. По единому мнению участников, состоялся важный и актуальный профессиональный диалог о развитии конституционно-правовой системы страны.

#конституция #Конституционная реформа

Популярное

Все
На службе Отечеству
Уйти или остаться?
История региона в живописи
По следам гигантского носорога
Народы сближают литература и искусство
Возможность зарабатывать и помогать семьям
Казахстан в прайм-эре
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Внедряя лучшие стандарты лечения
С заботой о тех, кто заботится о других
Благотворительность нового формата
Как ИИ меняет сферу образования
Проведены уникальные операции
Усилена охрана лесов и животного мира
Дрова и уголь будут под запретом
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Строится спорткомплекс мирового уровня
Трансформация ради будущего
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Происшествий на транспорте стало меньше
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Куба отменила ежегодную ярмарку сигар из-за нехватки топлива
Новоселье справили 60 семей
Форс-мажор на миллионы
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Taldau Mektebi: поговорили про цифровое государство, ИИ и роль данных
Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев
Братские связи укрепляются
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики …
Акцию в поддержку новой Конституции провели на хоккейном ма…
Свобода творчества и защита идей становятся опорой для моло…
Общенациональная коалиция: Новая Конституция станет основой…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]