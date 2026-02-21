Открывая заседание, ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит­ Туймебаев подчеркнул, что в проекте новой Конституции отражены идеи, которые обладают исключительной важностью. Так, закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана. Именно он должен решать судьбу страны. Высшими ценностями государства признаются человек, его жизнь, права и свободы.

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова акцентировала внимание на преамбуле проекта новой Конституции:

– Мы – единый народ Казахстана. Это констатация факта, мы живем на нашей исконно казахской земле и опираемся на историю Великой степи. В преамбуле говорится о том, что значат ценности образования, инноваций, развития, а отдельной строкой прописано, что экология, природа страны находятся под защитой и все мы несем ответственность за ее состояние.

Прокурор города Алматы Серик­ Карипбеков, рассказывая о ключевых изменениях проекта новой Конституции, подчеркнул историческую значимость обсуждаемого документа. Ректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Нургалым Абдиров посвятил свое выступление теме «Закон и Порядок в контексте новой Конституции».

Участник конституционной комиссии, доктор юридических наук Эркин Дуйсенов напомнил о том, что в представленном на референдум проекте изменено 84% положений. То есть сегодня речь идет уже о новом Основном законе, подчеркнул он.

Кроме того, впервые в истории в преамбуле было отмечено, что у нас существует государственность на протяжении тысячелетия. И это государство Великой степи, что очень важно как в политическом, так и в правовом отношении. Еще один важный момент: впервые преамбула обозначает приоритеты деятельности нашего государства. Это развитие науки, инноваций, знаний, многие другие моменты, связанные с культурой нашего народа.

В ходе круглого стола были рассмотрены институционально-правовые последствия конституционных новелл, роль прокуратуры в обеспечении верховенства закона и защите прав и свобод человека и гражданина,­ развитие механизмов общественного контроля и перспективы совершенствования правоприменительной практики и конституционного законодательства. По единому мнению участников, состоялся важный и актуальный профессиональный диалог о развитии конституционно-правовой системы страны.