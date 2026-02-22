Фото: Getty Images

По данным некоторых европейских спортивных изданий, экс-наставник мадридского «Реала» должен подписать новую сделку с пятикратными чемпионами мира до 2030 года.

По этому соглашению заработная плата Анчелотти составит примерно 40 млн евро в год. Это сделает его самым высокооплачиваемым тренером в мире среди наставников национальных сборных.

Напомним, итальянский тренер возглавил сборную Бразилии в 2025 году. Под его руководством национальная команда выступит на чемпионате мира, который состоится летом этого года.



