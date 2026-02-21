Standard&Poor’s подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB-»

Экономика
7
Айман Аманжолова
корреспондент

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на уровне «BBB-», сохранив прогноз «Позитивный», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ

Фото: gov.kz

Сохранение рейтинга и позитивного прогноза обусловлено дальнейшей фискальной консолидацией, сохранением значительных буферов высоколиквидных активов, продолжающейся диверсификацией экономики, повышением эффективности государственного управления через масштабную цифровизацию, а также продолжением институциональных и административных реформ.

Соблюдение строгих фискальных правил, в том числе по использованию средств Национального фонда, вместе с расширением ненефтяной налоговой базы будут способствовать укреплению устойчивости государственных финансов.

Повышение НДС, совершенствование налогового администрирования, а также ограничение роста расходов бюджета будут способствовать постепенному сокращению дефицита.

S&P позитивно отметили начатую в прошлом году инвестиционную программу с фокусом на развитие обрабатывающих производств. Масштабы и портфель проектов НИХ «Байтерек» в приоритетных секторах позволят поддерживать более высокий уровень инвестиций к ВВП, чем в предыдущие годы.

По прогнозам процесс диверсификации будет продолжаться. Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП второй год превышает долю горнодобывающей отрасли и по оперативным данным в 2025 году поднялась до 12,7%.

По прогнозам аналитиков, благодаря умеренному уровню внешнего долга и объему активов в иностранной валюте Казахстан будет оставаться внешним нетто-кредитором.

Также отмечены низкие риски вторичных санкций.

#Казахстан #рейтинг #S&P

Популярное

Все
История региона в живописи
На службе Отечеству
Уйти или остаться?
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
С заботой о тех, кто заботится о других
Жезказганскому медеплавильному заводу – 55 лет
По следам гигантского носорога
Основной закон в эпоху трансформаций
Возможность зарабатывать и помогать семьям
Промышленный рост и новые квартиры
Проведены уникальные операции
Народы сближают литература и искусство
Долгосрочные гарантии для бизнеса
Благотворительность нового формата
Казахстан в прайм-эре
Внедряя лучшие стандарты лечения
Усилена охрана лесов и животного мира
Как ИИ меняет сферу образования
То яма, то канава
Застройщик продавал квартиры в ЖК, идущем под снос
Дрова и уголь будут под запретом
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Трансформация ради будущего
Строится спорткомплекс мирового уровня
Происшествий на транспорте стало меньше
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Куба отменила ежегодную ярмарку сигар из-за нехватки топлива
Новоселье справили 60 семей
Форс-мажор на миллионы
Taldau Mektebi: поговорили про цифровое государство, ИИ и роль данных
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев
Братские связи укрепляются
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

Сколько заплатили недропользователи в бюджет Казахстана
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству …
Туркестан стал площадкой для новых экономических решений тю…
Сформирован предварительный пул проектов «Заказа на инвести…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]