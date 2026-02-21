Женщина погибла, когда автомобиль Model S, двигавшийся на автопилоте, сбил ее и ее парня, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Фото: kazpravda.kz

Авария произошла в апреле 2019 года в Ки-Ларго в штате Флорида. 22-летняя Найбель Бенавидес Леон погибла на месте, а ее спутник Диллон Ангуло получил серьезные травмы.

Водитель автомобила Tesla Model S 2019 года выпуска Джордж МакГи признался, что наклонился, чтобы взять упавший на пол телефон, прежде чем его электромобиль врезался в припаркованную у тротуара машину пары. В суде МакГи заявил, что его автомобиль ехал в режиме "автопилота", и эта функция не сработала перед смертельным столкновением.

Семья погибшей подала в суд на компанию и водителя, но в 2024 году их дело было объединено с уголовным обвинением и передано в федеральный суд с участием присяжных.

Судебный процесс стал ударом по планам Илона Маска по развитию беспилотных автомобилей и способствовал созданию прецедента привлечения автопроизводителей к ответственности, сообщает Daily Mail.

В августе прошлого года присяжные вынесли решение в пользу семьи, но адвокаты Tesla подали ходатайство о новом судебном разбирательстве, утверждая, что истцы собрали недостаточно доказательств в пользу того, что автопилот стал причиной аварии.

Федеральный судья США Бет Блум в пятницу подтвердил решение жюри присяжных, постановив, что компания должна выплатить почти 250 миллионов долларов, которые будут перераспределены между семьей погибшей и ее спутником.