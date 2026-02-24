Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова

Спорт
173
Дана Аменова
специальный корреспондент

Подробнее об этом бизнесмен рассказал на своей странице в Instagram

Фото: instagram.com/arsentomsky/

Основатель международного сервиса inDrive Арсен Томский передал ключи от кроссовера Audi Q8 Станиславу Шайдорову – отцу и первому тренеру казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, завоевавшего золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, сообщает Kazpravda.kz

Церемония передачи автомобиля состоялась 24 февраля в Алматы.

«Михаил завоевал «золото» в невероятном, историческом выступлении, вдохновившем миллионы людей в Казахстане и далеко за его пределами. Но за этим триумфом — годы ежедневного труда, дисциплины и самопожертвования. Когда-то Станислав Александрович продал свой автомобиль, чтобы поддержать путь сына к вершине. Мне эта история особенно близка. Я дважды продавал свой автомобиль ради того, во что верил – чтобы выплатить зарплаты команде в трудный период или отправить сборную Якутии на киберспортивный чемпионат, когда не хватало средств», – написал Арсен Томский в соцсетях.

Для Станислава Шайдорова этот подарок стал не просто средством передвижения, а символом признания его родительского и тренерского подвига.

«На церемонии передачи автомобиля Станислав Александрович не смог сдержать слёз. Это были слёзы человека, который прошёл долгий путь рядом с сыном – и увидел, как его вера стала олимпийским золотом. За каждым чемпионом стоит тот, кто однажды сказал: «Я верю в тебя». Великие победы всегда начинаются с веры. Желаю семье Шайдоровых и всему Казахстану новых побед и поводов для радости и гордости!» – добавил бизнесмен.

Напомним, Михаил Шайдоров стал первым в истории Казахстана олимпийским чемпионом в мужском одиночном фигурном катании. Его победа в Милане принесла стране первое «золото» на зимних Играх за последние 32 года.

Ранее триумфатор нынешней Олимпиады выступил на гала-концерте звезд мирового фигурного катания. Показательные выступления победителей и призеров Олимпийских игр в Милане прошли после завершения соревновательной программы фигурного катания.

#предприниматель #отец #автомобиль #Михаил Шайдоров #Арсен Томский

Популярное

Все
Новая архитектура доверия и развития
Новая Конституция – новые возможности
Подготовка к голосованию продолжается
Семья как точка опоры
Ледовый триумф в Инцелле
Ариведерчи, Италия! Бонжур, Франция!
Борцовские поединки в столице
Не взлетело… Что мешает развитию грузовых авиаперевозок?
Развивая общественный диалог
Первая победа Алиби Идриса
Бронзовый пируэт
Учеба со вкусом
Вода – не абстрактный природный ресурс
Более одного миллиарда тенге выделило Правительство на изучение и сохранение Каспия
Указ Президента Республики Казахстан
Цифровая опора государства
В Нью-Йорке объявили ЧП из-за мощнейшего снегопада
Казахстан завоевал 13 медалей на юниорском этапе Кубка мира по конькобежному спорту
Более 2 тысяч авто сопроводили в метель полицейские в Акмолинской области
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Морозы возвращаются в Казахстан
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
На службе Отечеству
IT-таланты представят Казахстан на международных чемпионатах FIRST в 8 странах мира
Лайфхак для жизни на селе
История региона в живописи
Молодежь ощущает причастность к реформам
Казахстан стал крупнейшим партнером Wabtec по производству локомотивов
Схему хищения из бюджета в сфере образования раскрыли в Туркестанской области
Вновь в строю офицеры запаса
Отопительный сезон проходит стабильно
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с праздником Чуньцзе
Конституция должна работать не только в юридических дискуссиях, но и в повседневной жизни – Индира Аубакирова
Не только сильные, но и красивые
Золото Сулеймана Султана
Farabi University – стратегический центр науки, инноваций и национального развития
Партнерство, основанное на взаимном уважении
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Буханка хлеба по 70 тенге
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста

Читайте также

«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигур…
Казахстан завоевал 13 медалей на юниорском этапе Кубка мира…
Борцовские поединки в столице
Первая победа Алиби Идриса

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]