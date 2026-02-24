Подробнее об этом бизнесмен рассказал на своей странице в Instagram

Фото: instagram.com/arsentomsky/

Основатель международного сервиса inDrive Арсен Томский передал ключи от кроссовера Audi Q8 Станиславу Шайдорову – отцу и первому тренеру казахстанского фигуриста Михаила Шайдорова, завоевавшего золотую медаль на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане, сообщает Kazpravda.kz

Церемония передачи автомобиля состоялась 24 февраля в Алматы.

«Михаил завоевал «золото» в невероятном, историческом выступлении, вдохновившем миллионы людей в Казахстане и далеко за его пределами. Но за этим триумфом — годы ежедневного труда, дисциплины и самопожертвования. Когда-то Станислав Александрович продал свой автомобиль, чтобы поддержать путь сына к вершине. Мне эта история особенно близка. Я дважды продавал свой автомобиль ради того, во что верил – чтобы выплатить зарплаты команде в трудный период или отправить сборную Якутии на киберспортивный чемпионат, когда не хватало средств», – написал Арсен Томский в соцсетях.

Для Станислава Шайдорова этот подарок стал не просто средством передвижения, а символом признания его родительского и тренерского подвига.

«На церемонии передачи автомобиля Станислав Александрович не смог сдержать слёз. Это были слёзы человека, который прошёл долгий путь рядом с сыном – и увидел, как его вера стала олимпийским золотом. За каждым чемпионом стоит тот, кто однажды сказал: «Я верю в тебя». Великие победы всегда начинаются с веры. Желаю семье Шайдоровых и всему Казахстану новых побед и поводов для радости и гордости!» – добавил бизнесмен.

Напомним, Михаил Шайдоров стал первым в истории Казахстана олимпийским чемпионом в мужском одиночном фигурном катании. Его победа в Милане принесла стране первое «золото» на зимних Играх за последние 32 года.

Ранее триумфатор нынешней Олимпиады выступил на гала-концерте звезд мирового фигурного катания. Показательные выступления победителей и призеров Олимпийских игр в Милане прошли после завершения соревновательной программы фигурного катания.