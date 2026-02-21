Промышленный рост и новые квартиры

Хорошая новость
10
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В Семее состоялось торжественное открытие ТОО «MegaPack» – предприятия, специализирующегося на производстве упаковочных материалов. Этот проект призван внести существенный вклад в развитие промышленного
потенциала города.

фото автора

Основной спектр деятельности компании – выпуск разнообразных полиэтиленовых упаковочных изделий. На производстве освоены передовые технологии, что позволяет достигать объемов до 960 тонн пакетов в год. Этот показатель обеспечит потребности внутреннего рынка в качественной продукции и создаст основу для будущего наращивания мощностей. На предприятии трудоустроены более 30 человек, в дальнейшем планируется расширить штат до 100 сотрудников. Создание новых рабочих мест окажет положительное влияние на занятость жителей города.

Это не единственная хорошая новость из областного центра. На днях состоялась церемония вручения ключей от квартир гражданам из социально уязвимых категорий и детям-сиротам. Новоселье в поселке Ушактар отпраздновали 26 семей, скоро еще 30 семей получат здесь собственное жилье. Также в рамках программы «Абай жастары» в нынешнем году планируется предоставить 30 квартир молодым специалистам.

#Семей #производство #MegaPack #упаковочный материал

