Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и ветераны регионального командования Национальной гвардии, которые адресовали молодым солдатам напутственные слова и пожелания. Разделить памятный момент с военнослужащими пришли также их родные и близкие.

Вместе с юношами, прибывшими для исполнения воинского долга перед Родиной, Военную присягу приняли семь девушек. В их числе - рядовая Жанерке Ахметова, которая в дальнейшем будет проходить службу в отделении воспитательной и социально-правовой работы в должности старшего специалиста.

По словам молодой военнослужащей, принятие Военной присяги является важным и ответственным моментом в её жизни. Она отметила, что берёт пример с подвига легендарных героинь Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой и готова честно и достойно служить Отечеству.

Также особую эмоциональную атмосферу мероприятию придали два военнослужащих срочной службы, сделавшие предложения своим возлюбленным. Рядовой Виктор Петров, призванный в ряды Национальной гвардии из Павлодарской области, вышел в центр строевого плаца и на глазах у всех предложил своей возлюбленной Анастасии стать его спутницей жизни.

- Принятие Военной присяги - незабываемый момент для каждого солдата. А сделать предложение любимой именно в этот день и получить её согласие - для меня огромное счастье. Я знаю Настю ещё со школьных лет. У нас много планов на будущее, и я сделаю всё, чтобы моя будущая супруга была счастлива, - отметил рядовой Виктор Петров.

Отметим, что гвардейцы, присягнувшие на верность Родине, были призваны из Алматинской, Туркестанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. В дальнейшем солдаты срочной службы будут обеспечивать охрану общественного порядка в городе Семей, а также нести службу по охране объектов уголовно-исполнительной системы.