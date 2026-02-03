Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию

Служу отечеству!
124
Айман Аманжолова
корреспондент

В городе Семей в воинской части 5511 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии МВД РК состоялась церемония принятия Военной присяги, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В торжественной церемонии приняли участие военнослужащие и ветераны регионального командования Национальной гвардии, которые адресовали молодым солдатам напутственные слова и пожелания. Разделить памятный момент с военнослужащими пришли также их родные и близкие.

Вместе с юношами, прибывшими для исполнения воинского долга перед Родиной, Военную присягу приняли семь девушек. В их числе - рядовая Жанерке Ахметова, которая в дальнейшем будет проходить службу в отделении воспитательной и социально-правовой работы в должности старшего специалиста.

По словам молодой военнослужащей, принятие Военной присяги является важным и ответственным моментом в её жизни. Она отметила, что берёт пример с подвига легендарных героинь Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой и готова честно и достойно служить Отечеству.

Также особую эмоциональную атмосферу мероприятию придали два военнослужащих срочной службы, сделавшие предложения своим возлюбленным. Рядовой Виктор Петров, призванный в ряды Национальной гвардии из Павлодарской области, вышел в центр строевого плаца и на глазах у всех предложил своей возлюбленной Анастасии стать его спутницей жизни.

- Принятие Военной присяги - незабываемый момент для каждого солдата. А сделать предложение любимой именно в этот день и получить её согласие - для меня огромное счастье. Я знаю Настю ещё со школьных лет. У нас много планов на будущее, и я сделаю всё, чтобы моя будущая супруга была счастлива, - отметил рядовой Виктор Петров.

Отметим, что гвардейцы, присягнувшие на верность Родине, были призваны из Алматинской, Туркестанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. В дальнейшем солдаты срочной службы будут обеспечивать охрану общественного порядка в городе Семей, а также нести службу по охране объектов уголовно-исполнительной системы.

#Семей #Нацгвардия #присяга #девушка

Популярное

Все
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Возрождая кукурузную житницу
Число пожаров в отопительный сезон снижается
С акцентом на рациональное землепользование
В целях поддержки креативной индустрии
Дом культуры – сердце села
Важность активизации практических шагов
Продукция отправится в Эстонию
Проверки без уведомления
Преимущество однопалатного Парламента – повышение эффективности законодательного процесса
От «Вольной бедноты» до «Аq jol»
Предоставят льготные кредиты
Новая философия модернизации страны
Возврат к традиционным СМИ неизбежен
Прочный фундамент долгосрочного развития
Линия судьбы Куандыка Касымова
Уверенная поступь «Свободного»
Не набор норм, а обновленный общественный договор
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Долгий путь к прощению: когда семейная поездка становится сеансом психотерапии
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года

Читайте также

День открытых дверей провели во всех воинских частях Казахс…
«Біртұтас ел – біртұтас жер»: Минобороны проводит акцию для…
От надувной техники до дронов и роботов
Нацгвардия усиливает контроль за рассмотрением обращений гр…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]