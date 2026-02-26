Меньше чем через месяц пройдет референдум по принятию нового Основного закона. Проект Конституции, широко обсуждаемый в стране, задает вектор будущего развития государства и общества. При этом впервые среди заявленных фундаментальных базовых ценностей достойное место занимают такие понятия, как человеческий капитал, наука и инновации.

Стратегические приоритеты

Проект новой Конституции упоминает науку трижды. Первый раз мы встречаем это слово в преамбуле. «Мы, единый народ ­Казахстана, ...ориентируясь на ценнос­ти культуры и образования, науки и инноваций...» – говорится в проекте. Преамбула – это не просто вступительная, вводная часть. Это декларация того, что народ считает для себя важным. Включение в нее науки, наряду с культурой и образованием, автоматически приравнивает ее к фундаментальным основам страны. Это заявление о том, что Казахстан видит себя не просто как большую территорию, богатую полезными ископаемыми, а как общество, ориентированное на знание.

Второе упоминание встречается в статье, описывающей основополагающие принципы деятельности государства. Пункт 2 гласит, что развитие человеческо­го капитала, образования, науки, инноваций признается стратегическим направлением деятельности государства.

Здесь происходит нормативная легитимация статуса науки, декларируемого в преамбуле. Фраза «стратегическое направление» – маркер высшего приоритета. Это означает, что в Новом Казах­стане наука рассматривается не просто как сектор экономики, а как инструмент для защиты суверенитета и независимос­ти, прав и свобод, верховенства закона и порядка, общенационального единства, повышения благосостояния народа. Инструмент развития ответственного, созидательного патриотизма, общественного диалога, прогресса и знаний; экологической культуры, сохранения историко-культурного наследия.

Третье упоминание содержится в статье 23, которая гарантирует свободу творчества, в том числе и научного, и технического. Это тонкий, но важный момент. Гарантируя свободу научного творчества, Конституция обещает не мешать ученым думать, искать и сомневаться. А свобода технического творчества – прямой мостик к инновациям, к тому, чтобы идеи превращались в работающие механизмы и технологии.

Наука как ценность становится неотъемлемым элементом развития. Это заявка на то, чтобы уйти от статуса сырьевой державы и стать страной, которая генерирует знания.

На пути к решению реальных производственных задач

Если упоминание науки в Конституции – стратегический выбор, то пакет принятых за последние годы законов и подзаконных актов – это его реализация. Символично, что на смену Закону «О науке» пришел Закон «О науке и технологической политике».

Наука больше не рассматривается как место, где пытливые умы «удовлетворяют собственное любопытство за государственный счет». Она становится частью государственного управления экономикой, таким же стратегическим направлением, как промышленность или энергетика.

Масштаб изменений виден даже по объему нормативной базы. Принято более 70 подзаконных актов. Это формирование целой индустрии: прописываются регламенты, стандарты, процедуры.

В новом законе заложено внедрение международной методики «уровней технологической готовности» (TRL). Система TRL вводит жесткую шкалу: от идеи (TRL 1) до готового продукта, который можно запускать в серийное производство (TRL 9). Государство поддерживает ученого на всех этапах, но требует одного: доведения научных разработок до ума, до той степени готовности, когда они смогут работать самостоятельно, без бюджетных вливаний.

Для этого перестраивается вся экосистема. Фонд науки получил новые, почти бизнес-функции. Он теперь занимается не просто раздачей денег, а акселерацией, то есть «разгоном» проектов, технологическим бизнес-инкубированием. Другими словами – взращивает стартапы, осуществляет технологическое брокерство, поиск покупателей на идеи.

С 1 января 2025 года кардинально усиливается роль регионов. Акиматы областей получают реальные полномочия проводить научно-технологическую политику на местах. Это значит, что наука должна задышать там, где есть реальная промышленность: в Караганде – под горное дело и металлургию, в Уральске – под машиностроение, в Шымкенте – под нефтехимию.

Но, пожалуй, самый болезненный и важный вопрос – деньги. Новая политика построена на привлечении частных инвестиций. Для бизнеса создают «зеленый коридор»: налоговые льготы, субсидирование, софинансирование проектов. Теперь государственный заказ на науку формируется не в тиши министерских кабинетов, а совместно с производственным сектором. Промышленность говорит: «Мне не хватает вот этого сплава или этой цифровой системы». Ученые получают задачу и деньги. Если результат не нужен заводу, то ученые не получают грант.

Все это вместе формирует новую открытую модель науки. Эта модель должна избавиться от комплекса «науки для науки» и переориентироваться на решение реальных производственных задач. Это попытка превратить знания в деньги и технологии.

Формируя технологический каркас страны

Если закрепление науки в Конституции означает стратегический выбор, то его практическая реализация проверяется на региональном уровне.

Региональный аспект затрат на ­НИОКР в 2024 году демонстрирует одновременно рост и существенную дифференциа­цию. Общие внутренние затраты на исследования и разработки достигли 219,7 млрд тенге – почти на 27% больше по сравнению с предыдущим годом.

Региональная структура науки постепенно приобретает более четкие очертания. Крупные научные центры – Алматы и Астана – закономерно сохраняют лидирующие позиции. Алматы формирует более 43% внутренних затрат на НИОКР, Астана – 20,4%. Такая концентрация отражает высокий уровень накопленных компетенций, инфраструктуры и университетской науки.

Одновременно растет активность регионов. Так, в Мангистауской области 86% НИОКР финансируется за счет собственных средств организаций. Данная модель демонстрирует высокую вовлеченность бизнеса и способность науки работать в тесной связке с экономикой. Средняя заработная плата научных сотрудников здесь достигла 845 тыс. тенге, что в 2,4 раза выше среднереспубликанского уровня.

Параллельно с бизнесом государство формирует сеть научных центров, стягивая компетенции в ключевые точки на карте страны. В рамках конкурса на программно-целевое финансирование 2024–2026 годов запущен процесс создания шести центров академического и исследовательского превосходства на базе региональных вузов. География охватывает практически все макрорегионы: Каспийский университет технологий и инжиниринга представляет запад, Актюбинский и Костанайский региональные университеты – запад и север, Таразский университет – юг, Международный казахско-турецкий университет – юго-восток, а Восточно-Казахстанский технический университет – традиционно сильный инженерный центр на востоке страны.

Уже на следующий конкурсный период (2025–2027 годы) практика масштабируется. В число шести новых центров превосходства стремятся войти еще пять вузов: Западно-Казахстанский, Атырауский, Северо-Казахстанский, Кокшетауский и Павлодарский педагогический университеты.

Что важно: конкурсная основа и смена состава участников от периода к перио­ду означают отказ от логики «раздачи всем сестрам по серьгам». Центры превосходства не назначаются раз и навсегда, им нужно подтверждать статус результатами. Это создает здоровую конкуренцию между регионами за право быть научным хабом. Этому также способствуют выездные заседания президиума Национальной академии науки в регионах, усиливая координацию научной повестки с научным ресурсом территорий.

Региональные университеты усиливаются и в партнерстве с ведущими ­зарубежными вузами. В настоящее время установлено стратегическое парт­нерство с 40 зарубежными вузами и работают 33 филиала, представляющие академические школы Великобритании, Китая, США, Италии, Южной Кореи и других стран. Если рассмат­ривать это в общей логике, становится очевидно: центры академического и исследовательского превосходства вкупе с возможнос­тями филиалов зарубежных вузов, а также лаборатории коллективного пользования – это связую­щее звено между конституционным признанием науки и ее реальным влиянием на экономику.

Кроме того, во всех областях определены приоритетные направления развития науки с учетом отраслевой специфики, созданы советы по науке во главе с акимами областей, в планы развития регионов на 2026–2030 годы включен показатель доли внутренних затрат на НИОКР от валового регионального продукта.

В последние два года в областях проведено 13 научно-технологических сессий, выстроено взаимодействие с крупными промышленными предприятиями. Данный формат усиливает кооперацию науки и бизнеса и позволяет переводить запросы экономики в конкретные исследования и разработки.

От прозрачных данных к управлению будущим

Законом о «Науке и технологической политике» предусмотрено формирование полноценной цифровой экосистемы данных в сфере науки.

Министерство науки и высшего образования совместно с Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития ведет работу по созданию единой информационной системы «Казахстанская наука». Уже в прошлом году на данном портале в электронном формате были реализованы две государственные услуги – по научной аккредитации, а также по присуждению премий и стипендий в области науки.

В рамках «Цифрового научного портала» планируется выстроить целостную цифровую экосистему науки Казахстана. Ключевым элементом станет создание национальной научно-аналитической системы, которая позволит осуществлять сбор важнейших аналитических данных, повысить эффективность управления наукой в стране и в конечном счете трансформировать научную отрасль в полноценный сегмент цифровой экономики.

Для решения этих задач будет соз­дан инструмент автоматизации сбора, хранения, эффективного поиска и передачи научной и научно-технической информации по соответствующим запросам. Планируется расширить и модернизировать функционал действую­щих информационных систем МНВО, сформировав единое информационное пространство. Это обеспечит открытость, прозрачность и значительное сокращение сроков оказания государственных и иных услуг.

В 2024 году в качестве первого этапа уже реализованы отдельные модули. Министерством совместно с Astana Hub и РГП на ПХВ «Центр поддержки цифрового правительства» проведена масштабная работа по анализу и реинжинирингу научных процессов.

На текущем этапе первоочередной задачей является формирование достоверных и полных данных по всем субъектам науки из имеющихся информационных источников. Для этого осуществляется интеграция как между ключевыми информационными системами – АИС «НЦГНТЭ», ЕО «НИС», «Единая платформа высшего образования», так и с информационными системами других госорганов, а также с международными базами данных.

Таким образом, в рамках Цифрового научного портала запущен процесс наполнения данными: формируются профайлы ученых, создаются цифровые паспорта НИИ и лабораторий, ведется реестр научного оборудования, накапливаются сведения о проектах и публикациях.

Не менее важной стратегической задачей является перевод на цифровой формат всего процесса финансирования и реализации научных проектов – от определения приоритетных тематик и утверждения конкурсной документации до подписания цифровых договоров и актов выполненных работ. Для реализации этой цели министерством принят соответствующий план цифровизации, направленный на минимизацию человеческого фактора, максимальное упрощение процедур отчетности для ученых и внедрение алгоритмов искусственного интеллекта.

Мы исходим из того, что тотальная оцифровка и полнота достоверных данных должны привести нас к качественно новому уровню управления – цифровой аналитике, автоматизированной оценке эффективности научной деятельности и, что самое важное, к научно обоснованному прогнозированию сценариев развития страны.

Человек – в центре, молодежь – в приоритете

В центре внимания новой научной политики – человек, ученый. Мы отчетливо понимаем: ни инфраструктура, ни финансирование не дадут долгосрочного эффекта без притока молодых исследователей и создания для них устойчивых условий профессионального роста. Именно этот принцип сегодня закладывается в основу всех преобразований.

Программа грантового финансирования «Жас ғалым» стала одним из ключевых инструментов обновления научного корпуса страны. Изначально перед министерством стояла задача выделить до 1 000 грантов для молодых исследователей, и эта цель практически достигнута. В период с 2022 по 2025 год в рамках конкурса одобрен 941 исследовательский проект на общую сумму 23,16 млрд тенге. Но важно подчеркнуть, что это не просто количественный результат. Это институциональный сигнал о том, что молодежь становится системным элементом государственной научной политики.

Динамика омоложения науки подтверждается и статистикой. Сегодня молодые ученые составляют 47% от общего числа исследователей страны, а это 12 758 человек. К 2025 году их вклад в реализацию грантовых проектов достиг 30,1%. Таким образом, почти половина научного корпуса – новое поколение исследователей, которое уже сегодня определяет лицо казахстанской науки.

Финансирование программы демонстрирует устойчивый рост: с 2,75 млрд тенге в 2023 году до 7,58 млрд тенге в 2025-м. Данная динамика свидетельствует о стратегическом приоритете, который государство отдает развитию молодежного научного потенциала. При этом важно понимать: программа «Жас ғалым» не ограничивается поддержкой отдельных проектов. Она формирует исследовательскую культуру, усиливает конкуренцию, стимулирует публикационную активность и создает условия для появления новых научных лидеров, способных конкурировать на международном уровне.

Однако поддержка молодого поколения ученых не может ограничиваться только грантовым финансированием. Формирование устойчивой научной системы требует комплексного подхода – от исследовательских возможнос­тей до социальных гарантий. Человек должен быть уверен в своем будущем, чтобы полностью посвятить себя науке.

В 2023–2026 годах в рамках проводимой работы министерством молодым ученым были вручены ключи от 601 квартиры. Из них 483 квартиры предоставлены в рамках соглашения с АО «Отбасы банк» по программе льготного кредитования для молодых исследователей. Еще 118 квартир в Алматы за последние два года по прямому поручению Главы государства выделены на безвозмездной основе.

Принимаемые меры формируют долгосрочную мотивацию, повышают престиж научной карьеры и создают условия для закрепления талантливых специалистов в университетах и исследовательских центрах страны. Если программа «Жас ғалым» отвечает за профессиональный рост, то социальная поддержка – за устойчивость. В совокупности эти направления формируют новую модель научной карьеры: предсказуемую, конкурентную и социально защищенную. Именно такая модель способна удержать таланты в стране и привлечь в науку лучших представителей молодого поколения.

Такое внимание к нуждам ученых ставит перед научным сообществом новую миссию: быть не только источником знаний, но и активным участником социально-экономического развития – предлагать решения для промышленности и энергетики, здравоохранения и аграрного сектора, экологии и регионального роста. Именно по этому критерию – по внедренным технологиям, подготовленным кадрам и реальному эффекту будет измеряться успех новой научной политики.