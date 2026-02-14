Для газифицированных районов Алматы вводится запрет на использование твердого и жидкого топлива.

Как сообщили в городском управлении экологии и окружающей среды, это решение принято согласно ранее утвержденным маслихатом Правилам охраны атмосферного воздуха Алматы. Документ предусматривает запрет на использование твердого и жидкого топлива в индивидуальных жилых домах, банях и отдельных котельных, отапливающих много­квартирные дома, при наличии доступа к газоснабжению. Исключение допускается только в случае чрезвычайных ситуаций – при использовании резервных источников тепло- и энергоснабжения.

Требования распространяются также на хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие отопительные котлы. Источники выбросов подлежат обязательному оснащению установками очистки загрязняющих веществ. Кроме того, под экологические нормы подпадают специальная техника, бензиновые и дизельные генераторы.

Сейчас уровень газификации частного сектора составляет 99,6%, что означает наличие техничес­кой возможности подключения к природному газу у подавляющего большинства домовладельцев.