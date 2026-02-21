Мужской хор ансамбля песни и танца Национальной Гвардии Республики Казахстан принял участие в музыкальном шоу «Ну-ка все вместе! Хором» на российском телевидении, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Музыкальный коллектив и художественный руководитель Бауыржан Алтынбеков исполнили культовую песню “Numb” популярной американской рок-группы Linkin Park.

Необычная подача песни, форма гвардейцев и соло на домбре Адиля Шагирова произвели мощное впечатление на судей и зрителей. Многие члены жюри встали со своих мест в первые секунды выступления.

По результатам голосования мужской хор Нацгвардии набрал 90 баллов и занял вторую позицию в тройке лидеров.

Многие члены жюри выразили свое восхищение хору, их пению и выбору песни.