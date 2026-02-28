Отметим, что Владимир Худяков известен и своей любовью к горным вершинам. Его пьянит свободный полет беркута, влекут облака, укутавшие пики Тянь-Шаня, но, как оказалось, был период, когда его взгляд устремлялся в бесконечный морской горизонт. Сорок лет назад он окончил учебу в Северо­двинском отряде подводного плавания и отправился на воинскую службу в дивизии атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения в Баренцевом море. Именно той поре и посвящена четвертая персональная выставка известного живописца и графика.

Среди представленных акварельных работ – «Дыхание Арктики», «Первый рассвет», «Деревянное зодчество. Кижи», «Швартовые маневры АПЛ «Акула», «Здесь Норд-Весты поют», «Старый кораблик», «У причалов субмарины спят»... На них изображены гранитные берега Баренцева моря, морская гавань, подлодки и старые корабли. Четко прослеживаются гармония с природой, спокойствие и умиротворенность. Кажется, будто само время замедлило свой бег.

Работы Худякова отличаются насыщенностью красок, особой фотографической точностью, они открывают неизведанный мир Арктики.

– Все акварели написаны по наброскам, сделанным много лет назад с реальных мест во время службы в армии. Это суровая и одновременно красивая природа Заполярья. Есть в ней что-то загадочное, мистическое. Только там можно увидеть ни с чем несравнимые всполохи северного сияния, отражающиеся в кристально чистой воде. Это край земли, где день соприкасается с ночью, где скалистые берега омывают волны Северного Ледовитого океана, а тундра расцветает пестрыми красками лета на совсем короткое время, – рассказал художник.

Особенно запомнился Владимиру его девятнадцатый день рождения, когда он стоял в наряде по камбузу. В конце дня в качестве подарка ему вручили… яблоко. И, конечно, он просто не мог не запечатлеть его. Так появилась работа «Здесь я встретил свои 19». А еще в экспозиции можно увидеть форму с бескозыркой, в которой автор демобилизовался, и армейский фотоальбом, где, помимо снимков, сохранились рисунки матроса Северного флота.

На вернисаж поддержать Владимира Худякова пришли председатель Жамбылского филиала Международного антиядерного движения «Невада – Семей» Раиса Рыскулбекова, член Союза художников Казахстана Галина Шумилина, коллеги и друзья, поклонники таланта таразского мастера кисти.

Местный поэт Дмитрий Вайс­беккер-Иванов точно и лаконично однажды сказал о художнике за работой: «Мазок к мазку, не ведая покоя,⁄Над тайным он колдует и вершит.⁄И знает он, что дорогого стоит⁄Последний штрих и вечный взгляд души».