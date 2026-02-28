Такие встречи – это не просто возможность прямого общения потенциального работодателя с желающим трудоустроиться. Особое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения, а также состоящим на учете службы пробации и должникам по алиментам. По данным прокуратуры, общая задолженность по алиментам в области составляет 3 млрд тенге, из них свыше 2 млрд – по городу Уральску. Около 500 должников не имеют постоянного дохода, а значит, не могут вовремя и в полном объеме платить за содержание несовершеннолетних детей.