Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, законопроект направлен на устранение накопленных системных дисбалансов в газовой отрасли, повышение эффективности регулирования и обеспечение энергетической устойчивости страны.

В целом законопроект охватывает три крупных системных блока - совершенствование правовых механизмов в сфере газоснабжения, внедрение принципов бережливого, то есть экономного и ответственного потребления товарного газа, систематизация вопросов регулирования рынка сжиженного нефтяного газа.

«Данные блоки тесно взаимосвязаны и направлены на экономное, безопасное и социально справедливое использование газовых ресурсов», - говорится в заключении.

Разработчики отмечают, что действующая система ценообразования не учитывает фактические объемы потребления газа, кроме того, не принимаются во внимание климатические особенности регионов. В этой связи законопроектом предлагается установить нормы потребления и применять дифференцированный подход к ценообразованию при превышении установленных норм. Аналогичный подход уже применяется в водоснабжении и электроэнергетике.

Также поправками предлагается поэтапный переход на приборы учета с дистанционной передачей данных и формирование единой цифровой системы учета газа.