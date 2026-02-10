Фото: Акорда

«Новая налогово-бюджетная политика должна приобрести сбалансированный характер, ориентироваться на устойчивое развитие экономики, рост благосостояния граждан», - сказал Глава государства.

Он отметил, что Налоговый кодекс, который начал действовать с этого года, призван создать стимулы для повышения прозрачности и дисциплины в экономике. Сейчас видны первые положительные результаты.

По данным министерства экономики, только за счет запуска нового налогового режима для самозанятых в легальное поле вышли более 180 тысяч новых налогоплательщиков.

По оценкам Правительства, в результате налоговой реформы в бюджет текущего года дополнительно поступят 4,4 триллиона тенге.

«Планы, конечно, обнадеживающие, но подчеркну: намеченные показатели не должны достигаться за счет неоправданного налогового нажима, необоснованного давления на бизнес. Считаю, что значительный потенциал пополнения бюджета скрыт в эффективном налоговом администрировании. Поэтому следует в срочном порядке обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы», - указал Президент.

По его словам, банки, агрегаторы, маркетплейсы должны быть полноценно включены в периметр налогового администрирования, выполнять функции налоговых агентов. Комитету государственных доходов предстоит стать «фабрикой фискальных данных», работающей полностью в цифровом режиме.