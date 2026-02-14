К примеру, картины Гилярия Гилевского «Пришахтный поселок», Вениамина Шамшина «Шахта «Майкудукская» и Петра Антоненко «Пейзаж с терриконами» культивируют образ трудовой Караганды. При этом он не серый и статичный, а цветной и находящийся в движении: люди идут на работу, с шахты едет автобус, дым валит из труб кочегарок.

Темиртау на полотне «Заводская симфония» Михаила Подлесных кажется не суровым городом металлургов, а пространством огней, отражающихся в зеркале местного водохранилища. Если разглядывать пейзаж Виктора Крылова «В Каркаралинске», где изображены уютные домики со вскопанными огородами, то в душе просыпается ностальгия по ушедшим временам. А когда обращаешь внимание на картину Павла Андриюка «У балхашского пирса», понимаешь, что раньше на уникальном озере процветал рыболовный промысел.

– Этого пирса, скорее всего, уже не существует. Когда осознаешь это, то восприятие произведения искусства становится иным, – отмечает главный хранитель Карагандинского областного музея изобразительного искусства Дамели Данкеева. – К сожалению, в наших фондах мало картин, посвященных Балхашу. В основном они написаны советскими художниками, которых направляли в Балхаш, где те выполняли свою работу, а потом приезжали в Караганду и получали за нее деньги.

Картины с изображением старых построек Караганды навевают ностальгию "Летний сад"

Смысловое содержание выставки дополнено портретами выдающихся сынов Сарыарки, в числе которых народный акын Шашубай Кошкарбаев, поэт Касым Аманжолов, геолог Каныш Сатпаев, врач Герман Алалыкин и летчик, Герой Советского Союза Нуркен Абдиров. Их вклад в развитие Карагандинского региона не менее ценен, чем труд горняков и металлургов.