Военнослужащий спортивной команды "Burkit Team" Национальной гвардии МВД Республики Казахстан принял участие в международных соревнованиях по дрон-рейсингу и авиамоделированию AITU KazRoboDrone 3.0, которые прошли 19–20 февраля 2026 года в городе Астана на базе Astana IT University, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Соревнования собрали более 120 участников из разных регионов и стран. В категории беспилотных авиационных аппаратов за победу боролись 20 пилотов, демонстрируя навыки пилотирования, точность манёвров и скорость прохождения трасс. По итогам финального этапа военнослужащий спортивной команды "Burkit Team" Национальной гвардии МВД РК Бекзат Жайдарбекұлы занял почётное третье место, подтвердив высокий уровень профессиональной подготовки и мастерство управления FPV-дронами.

Достигнутый результат подчёркивает растущую роль беспилотных технологий в системе подготовки военнослужащих войск правопорядка, а также высокий потенциал казахстанских специалистов в области дрон-рейсинга и авиамоделирования.