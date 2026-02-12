собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новая полоса будет иметь длину более 3 км и ширину 75 м. Предусмотрено ее оснащение современными навигационными и светосигнальными системами для работы в сложных метеоусловиях.

Объект будет соответствовать меж­дународным стандартам и позволит принимать воздушные суда всех классов без ограничений по взлетной массе и интенсивности полетов. Примечательно, что новая полоса размещается на удалении от жилой застройки для соблюдения требований безопасности и санитарных норм, что обеспечит устойчивую работу аэропорта на долгосрочную перспективу. Действующая взлетно-посадочная полоса расположена вблизи жилых массивов, и это приводило к эксплуатационным ограничениям.

Завершение строительства запланировано на конец 2027 года. Сразу после ввода объекта в эксплуатацию начнется реконструкция действующей полосы, построенной полвека назад. Проект рассматривается как часть более масштабной концепции развития города.

Новая взлетно-посадочная полоса станет основой для формирования логистического хаба, который объединит воздушные грузоперевозки с железнодорожным транспортом и торгово-логистичес­кими центрами. Наличие рядом железнодорожной инфраструктуры создаст условия для развития мультимодальных перевозок, повышения транзитного потенциала региона и привлечения инвесторов.