Участники сосредоточились на ключевых положениях проекта Основного закона, вопросах укреп­ления суверенитета и согласия, развитии механизмов общественного диалога, а также роли образования и науки в формировании человеческого капитала.

Ректор университета, академик Ерлан Сыдыков напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал историческое и судьбоносное значение Конституции для страны. По его словам, масштабные изменения в общественных отношениях, политической сис­теме и социальной структуре закономерно требуют обновления Основного закона. Особое внимание в проекте уделено стратегическим направлениям – развитию образования, науки и человеческого капитала.

Депутат Сената Парламента Дархан Кыдырали предложил рассматривать Конституцию в контексте концепции «Адал азамат». Он отметил, что человек в проекте выдвигается как главная ценность государства. В тексте нашли отражение свобода личности и слова, честь и достоинство, личная неприкосновенность, право на образование, научный потенциал, ценности семьи и брака.

Председатель республиканского Совета медиации АНК Шерзот Пулатов акцентировал внимание на институциональных новациях. В проекте предусмотрено создание нового общественного института – Народного совета Казахстана, призванного укреплять общественное согласие и единство. Совместная работа в его рамках, по мнению спикера, формирует дополнительную платформу для консолидации общества.

Доктор социологических наук директор Института актуальной политики Сергей Коновалов подчеркнул, что включение ценностей образования и науки в преамбулу проекта Конституции выводит образовательную сферу на качественно новый уровень. Он напомнил, что согласно статье 3 пункту 2 проекта Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций стратегическим направлением государства. По его мнению, это решение одновременно отражает преемственность государственности в контексте Великой степи и четко обозначает долгосрочные приоритеты.

Отдельный акцент в дискуссии был сделан на трансформации общественных ожиданий. Кандидат психологических наук заведующая кафедрой психологии ЕНУ Алия Мамбеталина отметила, что Казахстан сегодня – это цифровое, многонациональное общество, где граждане ожидают не только стабильности, но и реального участия и справедливости.

По ее словам, принципиальные изменения в проекте Конституции связаны не со сменой персоналий, а с новой логикой власти – переходом от персонализма к институтам. Ограничение президентского срока одним семилетним периодом она назвала важным психологическим сигналом обществу, усиливающим предсказуемость системы и снижающим социальную тревожность. Усиление роли маслихатов и расширение механизмов участия граждан, по ее мнению, формируют чувство влияния и ответственности, что напрямую связано с уровнем общественного доверия и психологического здоровья нации.

Эксперт подчеркнула, что Конституция сама по себе не решит все социальные проблемы, однако создает пространство для укрепления справедливых правил игры. В конечном счете ее эффективность будет измеряться не процентом обновленных норм, а уровнем доверия граждан, гарантиями прав и работоспособностью институтов.

В завершение встречи участники провели открытую дискуссию о перспективах развития казах­станского общества в свете новых конституционных реформ, отметив важность широкого эксперт­ного и общественного обсуждения проекта Основного закона.