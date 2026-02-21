Основной закон в эпоху трансформаций

Конституционная реформа
7
Раушан Бостанова
корреспондент отдела общества

В Евразийском национальном университете им. Л. Н. Гумилева состоялось заседание круглого стола, посвященное разъяснению проекта новой Конституции. В обсуждении приняли участие депутаты Сената Парламента, известные ученые, представители экспертного сообщества и общественных институтов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Участники сосредоточились на ключевых положениях проекта Основного закона, вопросах укреп­ления суверенитета и согласия, развитии механизмов общественного диалога, а также роли образования и науки в формировании человеческого капитала.

Ректор университета, академик Ерлан Сыдыков напомнил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал историческое и судьбоносное значение Конституции для страны. По его словам, масштабные изменения в общественных отношениях, политической сис­теме и социальной структуре закономерно требуют обновления Основного закона. Особое внимание в проекте уделено стратегическим направлениям – развитию образования, науки и человеческого капитала.

Депутат Сената Парламента Дархан Кыдырали предложил рассматривать Конституцию в контексте концепции «Адал азамат». Он отметил, что человек в проекте выдвигается как главная ценность государства. В тексте нашли отражение свобода личности и слова, честь и достоинство, личная неприкосновенность, право на образование, научный потенциал, ценности семьи и брака.

Председатель республиканского Совета медиации АНК Шерзот Пулатов акцентировал внимание на институциональных новациях. В проекте предусмотрено создание нового общественного института – Народного совета Казахстана, призванного укреплять общественное согласие и единство. Совместная работа в его рамках, по мнению спикера, формирует дополнительную платформу для консолидации общества.

Доктор социологических наук директор Института актуальной политики Сергей Коновалов подчеркнул, что включение ценностей образования и науки в преамбулу проекта Конституции выводит образовательную сферу на качественно новый уровень. Он напомнил, что согласно статье 3 пункту 2 проекта Республика Казахстан признает развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций стратегическим направлением государства. По его мнению, это решение одновременно отражает преемственность государственности в контексте Великой степи и четко обозначает долгосрочные приоритеты.

Отдельный акцент в дискуссии был сделан на трансформации общественных ожиданий. Кандидат психологических наук заведующая кафедрой психологии ЕНУ Алия Мамбеталина отметила, что Казахстан сегодня – это цифровое, многонациональное общество, где граждане ожидают не только стабильности, но и реального участия и справедливости.

По ее словам, принципиальные изменения в проекте Конституции связаны не со сменой персоналий, а с новой логикой власти – переходом от персонализма к институтам. Ограничение президентского срока одним семилетним периодом она назвала важным психологическим сигналом обществу, усиливающим предсказуемость системы и снижающим социальную тревожность. Усиление роли маслихатов и расширение механизмов участия граждан, по ее мнению, формируют чувство влияния и ответственности, что напрямую связано с уровнем общественного доверия и психологического здоровья нации.

Эксперт подчеркнула, что Конституция сама по себе не решит все социальные проблемы, однако создает пространство для укрепления справедливых правил игры. В конечном счете ее эффективность будет измеряться не процентом обновленных норм, а уровнем доверия граждан, гарантиями прав и работоспособностью институтов.

В завершение встречи участники провели открытую дискуссию о перспективах развития казах­станского общества в свете новых конституционных реформ, отметив важность широкого эксперт­ного и общественного обсуждения проекта Основного закона.

#конституция #Конституционная реформа

Популярное

Все
На службе Отечеству
Уйти или остаться?
История региона в живописи
По следам гигантского носорога
Народы сближают литература и искусство
Возможность зарабатывать и помогать семьям
Казахстан в прайм-эре
Не ведись, молодежь, на шальные деньги
Внедряя лучшие стандарты лечения
С заботой о тех, кто заботится о других
Благотворительность нового формата
Как ИИ меняет сферу образования
Проведены уникальные операции
Усилена охрана лесов и животного мира
Дрова и уголь будут под запретом
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Строится спорткомплекс мирового уровня
Трансформация ради будущего
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Происшествий на транспорте стало меньше
Софья Самоделкина обновила личный рекорд на Олимпиаде в Италии
Куба отменила ежегодную ярмарку сигар из-за нехватки топлива
Новоселье справили 60 семей
Форс-мажор на миллионы
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Taldau Mektebi: поговорили про цифровое государство, ИИ и роль данных
Как новая Конституция повлияет на жизнь казахстанцев
Братские связи укрепляются
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Оксфордский хаб откроется в Астане

Читайте также

В кинотеатрах Казахстана массово транслируются видеоролики …
Акцию в поддержку новой Конституции провели на хоккейном ма…
Свобода творчества и защита идей становятся опорой для моло…
Общенациональная коалиция: Новая Конституция станет основой…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]