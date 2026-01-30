О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики

Специалисты Казгидромета представили прогноз погоды по Казахстану на 31 января – 2 февраля, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды.

Ожидаются снег с метелью, на юге, юго-востоке страны – осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки. Лишь в центре и на востоке страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.

По РК прогнозируются туман, усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны – гололедные явления.

В северных регионах ожидается понижение температуры воздуха ночью до 12-23 мороза, днем до 8-18 мороза. В центральных областях ожидается повышение ночью до 5-17 мороза, днем до 0-10 мороза.

На юге республики ожидается постепенное повышение температуры ночью до 6 тепла - 7 мороза, днем до 3-13 тепла, на юго-востоке повышение ожидается ночью до 0-10 мороза, в горных районах 12-17 мороза, днем до 3-10 тепла, в горных районах 3 мороза - 2 тепла.

На остальной территории существенных изменений в температурном фоне не ожидается.

 

