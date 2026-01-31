Это не сцена из фантастического фильма, а редкое природное оптическое явление — паргелий, также известное как «ложное солнце», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Удивительная иллюзия возникает благодаря игре света на кристаллах льда. Когда в морозном воздухе парят миллионы мельчайших ледяных пластинок, они работают как призмы, преломляя солнечные лучи и создавая яркие светящиеся дубликаты настоящего светила.

Жители Аляски январским утром встретили рассвет сразу с четырьмя солнцами в небе, правда, три из них оказались ложными. Редкое явление сняли на видео очевидцы.

На кадрах в небе действительно видно несколько ложных солнц - три огненные звезды стоят рядом, одна - чуть правее поодаль.