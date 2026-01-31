Над Аляской взошли сразу четыре солнца

В мире,Природа
3

Это не сцена из фантастического фильма, а редкое природное оптическое явление — паргелий, также известное как «ложное солнце», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Удивительная иллюзия возникает благодаря игре света на кристаллах льда. Когда в морозном воздухе парят миллионы мельчайших ледяных пластинок, они работают как призмы, преломляя солнечные лучи и создавая яркие светящиеся дубликаты настоящего светила.   

Жители Аляски январским утром встретили рассвет сразу с четырьмя солнцами в небе, правда, три из них оказались ложными. Редкое явление сняли на видео очевидцы. 

На кадрах в небе действительно видно несколько ложных солнц - три огненные звезды стоят рядом, одна - чуть правее поодаль.

 

#солнце #Аляска #паргелий

Популярное

Все
Цифровой двойник на поле боя
Окончательное решение – за гражданами
Стихи, стоившие жизни
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Притяжение Земли
Ориентир для настоящего и будущего
Клуб «Таза» спешит на помощь
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
ИИ для сельского хозяйства
Чемпионат страны определит лучших
Продвигать главные ценности
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Депутаты рассмотрят международные договоры
Логика реформ
С позиций демократического мышления
Справедливый Казахстан как высшая цель
По страницам народной судьбы
Программа управляемых реформ
Пример для многих стран
Будет построена объездная дорога
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Из школьников – в исследователи
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Жулдыз подключили к природному газу
Инклюзивный центр в музее
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
Город задыхается… «в пределах нормы»
В Риме похоронили Валентино Гаравани
Казахстанские ВУЗы представили свои проекты на выставке в Лондоне
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
Финансовая дисциплина и медицина доверия
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Более 200 человек погибли в Конго при обрушении карьера
ООН призывает к олимпийскому перемирию
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Tesla сократит линейку электромобилей ради производства чел…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]