Притяжение Земли

Армия,Авиация
37
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Воздушная гавань Караганды стала одним из крупнейших грузовых хабов республики

Фото аэропорта «Сарыарка»

До обретения Казахстаном независимости карагандинский аэропорт был одним из крупнейших пассажирских терминалов в Союзе, а в новые времена взял курс на развитие грузовых авиаперевозок. Период для трансформации наступил после того, как в полную силу заработала международная воздушная гавань соседней Астаны. Но... обо всем по порядку.

За всю историю Караганды, которую до сих пор называют еще и космичес­кой гаванью, здесь располагалось три гражданских аэродрома. Первый, еще до Великой Отечественной войны, находился в старом городе. Ни здания аэровокзала, ни взлетно-посадочной полосы в современном понимании там не было. Судя по старым фотографиям, имелись только кое-какие хозпостройки да землянки для летчиков.

Полеты осуществлялись на одномоторных бипланах, которые в народе называли «кукурузниками». Первый регулярный беспосадочный рейс соединил Караганду с Алма-Атой.

В 1944 году объект перебазировали в новый город, но взлетно-посадочную полосу и здание аэровокзала построили там лишь спустя 15 лет. Это было одноэтажное здание, украшенное входным портиком с восемью белыми колоннами.

Позже к нему пристроили новый терминал, благодаря которому пропускная способность аэропорта выросла до 400 пассажиров в час. Тогда отсюда можно было улететь во все столицы союзных республик и крупные российские города: Ленинград, Новосибирск, Челябинск и Волгоград.

В Караганде базировалось летно-производственное подразделение, в котором служили несколько десятков пилотов. Они управляли самолетами типа Ан-2 и Ан-24, Як-12 и Ли-2, Super Aero 45 и Ил-18. Руководитель административно-хозяйственной службы аэропорта «Сарыарка» Галина Рудикова знает об этом не понаслышке. Ее родители посвятили себя работе в воздушной гавани. Да и она пошла по их стопам, сразу после окончания школы устроив­шись в радио­бюро карагандинского аэропорта.

– Я была в радиобюро самой молодой сотрудницей, мне тогда исполнилось 17 лет, – показывает себя на фотографии Галина Рудикова. – Работали в четыре смены по девять человек. Чем занимались? Получали различную информацию, например о погоде, вылетах, прибытии рейсов или их задержке, и передавали в другие службы аэропорта по телетайпу. Сейчас многие и не знают, что он из себя представляет. Это такой большой аппарат с клавиатурой, как у печатной машинки, с помощью которой мы набирали и отправляли текстовые сообщения. Помню, какой грохот стоял в бюро! Не слышно было даже, как садятся и взлетают самолеты!

Через год Галина Анатольевна вышла замуж за летчика Николая Рудикова. Он был старше избранницы и к тому времени успел окончить летное училище в Саратовской области. Молодые люди знали друг друга с детства. Их родители дружили и не возражали против того, чтобы дети создали семью.

– Я помню, как для жен летчиков, устраивали собрания в аэропорту, – рассказывает наша героиня. – Просили, чтобы мы создавали мужьям условия для отдыха и перед рейсом не мотали им нервы. Летчики должны быть спокойны, ведь на их плечах большая ответственность...

Карагандинский аэропорт встречал многих советских космонавтов. В 1962 году сюда привозили Андрияна Николаева и Павла Поповича. Год спус­тя здесь побывала Валентина Терешкова. А в октябре 1969-го в Караганду прибыла целая «звездная эскадрилья»: Георгий Шонин, Валерий Кубасов, Анатолий Филипченко, Владислав Волков, Виктор Горбатко, Владимир Шаталов и Алексей Елисеев.

– Я помню, как мы встречали Андрия­на Николаева, – рассказывает Галина Рудикова. – Он находился в аэропорту, а мы, молодые сотрудницы радиобюро, проходили мимо. Николаев заулыбался, подозвал нас к себе и дал каждой по маленькому тюбику сиреневого цвета. Оказалось, в них находилось питание для космонавтов. Я открыла и попробовала. Вкус у этой еды был немного сладковатый. Мне понравилось.

Аэропорт (сейчас его называют старым) в центре города проработал до 80-х годов минувшего века, а потом началось возведение нового – уже за чертой Караганды. Взлетно-посадочная полоса там появилась быстро, а вот строительство здания аэровокзала затянулось. Из-за чего пассажиры по-прежнему проходили регистрацию в старом аэропорту, а оттуда их служебными автобусами везли в новый – за 20 км.

Третий аэропорт Караганды, который назвали «Сарыарка», открыли в 1996-м. Его мощность позволяла обслуживать до 2,5 млн пассажиров в год. По меркам того времени он был просторным и богато украшенным. Трехэтажное здание аэровокзала площадью 30 тыс. кв. м отделали мрамором. Изюминкой стало панно, которое до сих пор украшает потолок. За темный колорит и сияние 2 225 лампочек его назвали «Звездное небо».

Привлекает внимание авиапассажиров и огромная люстра из 225 лампочек, которые время от времени приходится менять подчиненным Галины Анатольевны.

– Да, «Звездное небо» и огромная люстра смотрятся впечатляюще! Но и хлопот с ними немало, – признается глава административно-хозяйственной службы. – Радует, что люди у нас работают добросовестные. Многие, даже дос­тигнув пенсионного возраста, не спешат уходить на заслуженный отдых. Помню один курьезный случай. Уборщица моет пол аэровокзала, к ней подходит коллега и спрашивает: «Ты что тут делаешь? Ты же уже на пенсии». Та вздохнула и отвечает: «Я без авиации жить не могу!»

Аэропорт «Сарыарка» строился с расчетом на то, что поток пассажиров будет только расти. Поначалу так и происходило. В 1992-м ему дали статус международного. Открыли новые рейсы: в Германию, Турцию, ОАЭ, Польшу, Пакистан, Сирию, Иран и Таиланд.

Однако с приданием тогдашней Акмоле статуса главного города страны воздушная гавань столицы стала оттягивать на себя основные пассажирские рейсы. При этом в карагандинском аэропорту, который уже был приватизирован, чаще стали совершать пит-стопы грузовые самолеты. Так появилась идея переформатировать специализацию «Сарыарки», сделав объект по преимуществу грузовым.

В начале 2000-х годов инвестор вложил деньги в его реконструкцию. Здесь построили взлетно-посадочную полосу и карго-терминал класса А, предназначенный для временного хранения и обработки грузов. Летом 2025-го был выделен земельный участок под современный топливозаправочный комплекс. Его построят при участии китайского инвестора.

Теперь в карагандинском аэропорту почти каждый день приземляются грузовые самолеты из стран Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Они доставляют цветы, продукты питания, электронику и даже… коров. Буренок привозят из Германии для дальнейшей транспортировки на молочно-товарные фермы.

Уже сейчас можно сказать, что аэропорт «Сарыарка» стал грузовым хабом № 2 в Казахстане.

#аэропорт #Караганда #День работников гражданской авиации #Сарыарка

Популярное

Все
Окончательное решение – за гражданами
Стихи, стоившие жизни
Чемпионат страны определит лучших
Клуб «Таза» спешит на помощь
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Приветы лета
Притяжение Земли
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Будет построена объездная дорога
Лидеры сборной на кортах Мельбурна
Под контролем – долгострой
Из школьников – в исследователи
Первое заседание Комиссии по Конституционной реформе стартовало в Астане
Зерендинцы получили ключи от долгожданных квартир
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Жулдыз подключили к природному газу
Инклюзивный центр в музее
Вплетены в историческую память
Крупный тепличный комплекс построят в Шымкенте
Казахстан и Китай подготовят специалистов водохозяйственной отрасли
Казахстанские ВУЗы представили свои проекты на выставке в Лондоне
В Риме похоронили Валентино Гаравани
Город задыхается… «в пределах нормы»
Ряд автотрасс закрыли в Казахстане
В Казахстане предложили конституционно закрепить отделение религии от государства
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

День военного топографа отмечают в Казахстане
Подписали меморандум о сотрудничестве
Сюрприз для гвардейца
В Минобороны определили задачи армии в контексте идей Нацио…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]