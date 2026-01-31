До обретения Казахстаном независимости карагандинский аэропорт был одним из крупнейших пассажирских терминалов в Союзе, а в новые времена взял курс на развитие грузовых авиаперевозок. Период для трансформации наступил после того, как в полную силу заработала международная воздушная гавань соседней Астаны. Но... обо всем по порядку.

За всю историю Караганды, которую до сих пор называют еще и космичес­кой гаванью, здесь располагалось три гражданских аэродрома. Первый, еще до Великой Отечественной войны, находился в старом городе. Ни здания аэровокзала, ни взлетно-посадочной полосы в современном понимании там не было. Судя по старым фотографиям, имелись только кое-какие хозпостройки да землянки для летчиков.

Полеты осуществлялись на одномоторных бипланах, которые в народе называли «кукурузниками». Первый регулярный беспосадочный рейс соединил Караганду с Алма-Атой.

В 1944 году объект перебазировали в новый город, но взлетно-посадочную полосу и здание аэровокзала построили там лишь спустя 15 лет. Это было одноэтажное здание, украшенное входным портиком с восемью белыми колоннами.

Позже к нему пристроили новый терминал, благодаря которому пропускная способность аэропорта выросла до 400 пассажиров в час. Тогда отсюда можно было улететь во все столицы союзных республик и крупные российские города: Ленинград, Новосибирск, Челябинск и Волгоград.

В Караганде базировалось летно-производственное подразделение, в котором служили несколько десятков пилотов. Они управляли самолетами типа Ан-2 и Ан-24, Як-12 и Ли-2, Super Aero 45 и Ил-18. Руководитель административно-хозяйственной службы аэропорта «Сарыарка» Галина Рудикова знает об этом не понаслышке. Ее родители посвятили себя работе в воздушной гавани. Да и она пошла по их стопам, сразу после окончания школы устроив­шись в радио­бюро карагандинского аэропорта.

– Я была в радиобюро самой молодой сотрудницей, мне тогда исполнилось 17 лет, – показывает себя на фотографии Галина Рудикова. – Работали в четыре смены по девять человек. Чем занимались? Получали различную информацию, например о погоде, вылетах, прибытии рейсов или их задержке, и передавали в другие службы аэропорта по телетайпу. Сейчас многие и не знают, что он из себя представляет. Это такой большой аппарат с клавиатурой, как у печатной машинки, с помощью которой мы набирали и отправляли текстовые сообщения. Помню, какой грохот стоял в бюро! Не слышно было даже, как садятся и взлетают самолеты!

Через год Галина Анатольевна вышла замуж за летчика Николая Рудикова. Он был старше избранницы и к тому времени успел окончить летное училище в Саратовской области. Молодые люди знали друг друга с детства. Их родители дружили и не возражали против того, чтобы дети создали семью.

– Я помню, как для жен летчиков, устраивали собрания в аэропорту, – рассказывает наша героиня. – Просили, чтобы мы создавали мужьям условия для отдыха и перед рейсом не мотали им нервы. Летчики должны быть спокойны, ведь на их плечах большая ответственность...

Карагандинский аэропорт встречал многих советских космонавтов. В 1962 году сюда привозили Андрияна Николаева и Павла Поповича. Год спус­тя здесь побывала Валентина Терешкова. А в октябре 1969-го в Караганду прибыла целая «звездная эскадрилья»: Георгий Шонин, Валерий Кубасов, Анатолий Филипченко, Владислав Волков, Виктор Горбатко, Владимир Шаталов и Алексей Елисеев.

– Я помню, как мы встречали Андрия­на Николаева, – рассказывает Галина Рудикова. – Он находился в аэропорту, а мы, молодые сотрудницы радиобюро, проходили мимо. Николаев заулыбался, подозвал нас к себе и дал каждой по маленькому тюбику сиреневого цвета. Оказалось, в них находилось питание для космонавтов. Я открыла и попробовала. Вкус у этой еды был немного сладковатый. Мне понравилось.

Аэропорт (сейчас его называют старым) в центре города проработал до 80-х годов минувшего века, а потом началось возведение нового – уже за чертой Караганды. Взлетно-посадочная полоса там появилась быстро, а вот строительство здания аэровокзала затянулось. Из-за чего пассажиры по-прежнему проходили регистрацию в старом аэропорту, а оттуда их служебными автобусами везли в новый – за 20 км.

Третий аэропорт Караганды, который назвали «Сарыарка», открыли в 1996-м. Его мощность позволяла обслуживать до 2,5 млн пассажиров в год. По меркам того времени он был просторным и богато украшенным. Трехэтажное здание аэровокзала площадью 30 тыс. кв. м отделали мрамором. Изюминкой стало панно, которое до сих пор украшает потолок. За темный колорит и сияние 2 225 лампочек его назвали «Звездное небо».

Привлекает внимание авиапассажиров и огромная люстра из 225 лампочек, которые время от времени приходится менять подчиненным Галины Анатольевны.

– Да, «Звездное небо» и огромная люстра смотрятся впечатляюще! Но и хлопот с ними немало, – признается глава административно-хозяйственной службы. – Радует, что люди у нас работают добросовестные. Многие, даже дос­тигнув пенсионного возраста, не спешат уходить на заслуженный отдых. Помню один курьезный случай. Уборщица моет пол аэровокзала, к ней подходит коллега и спрашивает: «Ты что тут делаешь? Ты же уже на пенсии». Та вздохнула и отвечает: «Я без авиации жить не могу!»

Аэропорт «Сарыарка» строился с расчетом на то, что поток пассажиров будет только расти. Поначалу так и происходило. В 1992-м ему дали статус международного. Открыли новые рейсы: в Германию, Турцию, ОАЭ, Польшу, Пакистан, Сирию, Иран и Таиланд.

Однако с приданием тогдашней Акмоле статуса главного города страны воздушная гавань столицы стала оттягивать на себя основные пассажирские рейсы. При этом в карагандинском аэропорту, который уже был приватизирован, чаще стали совершать пит-стопы грузовые самолеты. Так появилась идея переформатировать специализацию «Сарыарки», сделав объект по преимуществу грузовым.

В начале 2000-х годов инвестор вложил деньги в его реконструкцию. Здесь построили взлетно-посадочную полосу и карго-терминал класса А, предназначенный для временного хранения и обработки грузов. Летом 2025-го был выделен земельный участок под современный топливозаправочный комплекс. Его построят при участии китайского инвестора.

Теперь в карагандинском аэропорту почти каждый день приземляются грузовые самолеты из стран Европы, Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Они доставляют цветы, продукты питания, электронику и даже… коров. Буренок привозят из Германии для дальнейшей транспортировки на молочно-товарные фермы.

Уже сейчас можно сказать, что аэропорт «Сарыарка» стал грузовым хабом № 2 в Казахстане.