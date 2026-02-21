В Карагандинском зоопарке – пополнение
Елена Мартынова
Постоянную прописку здесь получили три полосатых гиены и две гиеновидные собаки. Раньше таких животных тут не было. Их доставили в Караганду из Еревана по программе обмена между зоопарками стран СНГ. Хищников поместили в отапливаемые вольеры, поскольку все они – теплолюбивые. Сейчас хвостатые новички находятся на карантине, привыкают к новым условиям обитания. С наступлением теплых весенних дней их переведут на открытый воздух, поселят рядом с волками.