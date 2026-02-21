– Все животные молодые, здоровые и достаточно активные. У них прекрасный аппетит, – рассказывает директор Карагандинского зоопарка Гульнар Адамбекова. – Их рацион не назовешь экзотичным. Гиены, как и большинство хищников, едят мясо, курицу, субпродукты, живой корм. Вопреки стереотипам эти животные очень умные. По интеллекту они близки к приматам. Гиены умеют запоминать и различать людей.

Пока у новичков, среди которых три самки и два самца, нет кличек. Но они обязательно появятся. Ведь у карагандинского зоопарка есть добрая традиция выбирать имена питомцам путем народного голосования.

Надо отметить, что полосатые гиены занесены в Международную Красную книгу как вид, который находится в уязвимом положении. От гиеновидных собак они отличаются меньшими размерами, окрасом, формой голов и ушей. Эти животные – не родственники. Гиены относятся к подотряду кошкообразных, а гиеновидная собака – псообразных. При этом и те и другие могут быть преданными человеку, который подкармливает и ухаживает за ними. Сотрудники зоопарка надеются, что их новые подопечные освоятся на новом месте и в скором будущем у них по­явятся детеныши.