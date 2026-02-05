С 6 по 22 февраля 2026 года в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры. Главными городами-хозяевами станут Милан и Кортина-д’Ампеццо. Решение о проведении Олимпиады в этих городах было принято 24 июня 2019 года на 134-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне (Швейцария), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Для Италии предстоящие Игры станут четвертыми в истории, при этом Милан впервые примет зимнюю Олимпиаду. Кортина-д’Ампеццо, в свою очередь, уже имеет олимпийский опыт — именно здесь в 1956 году проходили VII зимние Олимпийские игры.

В составе национальной сборной Республики Казахстан на Олимпийских играх 2026 года страну представят и гвардейцы Национальной гвардии МВД РК — военнослужащие, успешно совмещающие службу с выступлениями на высшем спортивном уровне.

Опыт и олимпийская история Юлии Галышевой

Одним из лидеров сборной является старший инструктор по спорту центра подготовки спортивной команды Национальной гвардии старший лейтенант Юлия Галышева — одна из самых титулованных спортсменок страны в дисциплине фристайл-могул.

В 2017 году она одержала победу на зимней Универсиаде в Алматы, а также завоевала золотую и серебряную медали зимних Азиатских игр в Саппоро. В декабре того же года Галышева успешно выступила на этапах Кубка мира, завоевав серебряную и золотую медали в Китае.

Особое место в ее карьере занимает зимняя Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане, где Юлия Галышева стала бронзовым призёром в дисциплине могул. Эта награда стала первой олимпийской медалью Казахстана в истории фристайла. В 2019 году она подтвердила свой высокий статус, став чемпионкой мира в американском Парк-Сити и призёром этапов Кубка мира.

Абзал Ажгалиев — стабильность и скорость на льду

В соревнованиях по шорт-треку Казахстан представит старший инструктор по спорту центра подготовки спортивной команды Национальной гвардии ефрейтор Абзал Ажгалиев.

В 2025 году он стал чемпионом Азиатских игр в мужской командной эстафете на дистанции 5000 метров, а также серебряным призёром в смешанной эстафете. Ранее, в 2022 году, Ажгалиев завоевал серебряные медали этапов Кубка мира в Монреале и Солт-Лейк-Сити, продемонстрировав высокий уровень подготовки на международной арене.

Молодое поколение олимпийской сборной

Среди представителей Национальной гвардии — перспективные спортсмены нового поколения. Рядовой Илья Мизерных, солдат (стрелок) воинской части 5571, является казахстанским прыгуном на лыжах с трамплина и первым в истории страны чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр. К Олимпиаде-2026 он подошёл в статусе одного из ключевых атлетов национальной сборной на взрослых Играх.

Еще одним представителем казахстанской школы прыжков с трамплина стал старший специалист — старший инструктор по физической подготовке и спорту центра подготовки спортивной команды Национальной гвардии рядовой Данил Васильев. За последние сезоны он закрепил за собой репутацию одного из самых перспективных спортсменов страны.

В 2024–2025 годах Васильев стал первым казахстанцем, победившим на этапе Кубка FIS, а также призёром этапов летнего Гран-при и FIS Cup. Он успешно выступил в престижном Турне четырёх трамплинов и благодаря стабильным результатам и набранным очкам FIS обеспечил себе путёвку на Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Стоит отметить, что участие военнослужащих войск правопорядка в XXV зимних Олимпийских играх является ярким примером того, как военная служба, дисциплина и профессиональный спорт дополняют друг друга. Эти спортсмены не только защищают честь страны на международных аренах, но и являются примером целеустремлённости, силы духа и патриотизма для молодого поколения.