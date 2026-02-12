Об этой непростой истории мы писали не раз. Напомним, в 2019 году сотрудники ЦОНа Наурызбайского района Алматы выпустили на имя жительницы Талгара ­Надежды Домашенко (без ее ведома и присутствия) электронную цифровую подпись и передали данный ключ третьим лицам.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Получив доступ к до­кументам пенсионерки, находившимся на eGov.kz, мошенники продали на электронной торговой площадке принадлежавшие ей дом в Талгаре и земельный участок в Талгарском районе. Тем самым гражданке был нанесен значительный материальный ущерб.

По факту кражи ЭЦП 18 июля 2019 года Наурызбайским райотделом полиции Алматы было возбуждено уголовное дело.

Прошло уже больше шести лет, однако никто из виновных так и не понес наказания. Пенсио­нерка и ее родные до сих пор не могут вернуть свое имущество. Все это время дочь Надеж­ды Домашенко Лидия оби­вает пороги кабинетов правоохранительных органов – прокуратуры и полиции Алматы, требуя восстановления справедливости.

Дело в том, что, несмотря на очевидные нарушения, производство по уголовному делу неоднократно прекращалось. Однажды после публикации в «Казах­станской правде» («Как украсть ЭЦП?», 22.08.2024) прокуратура Алматы отменила постановление о прекращении досудебного расследования. Управлению полиции Наурызбайского района было дано указание провести конкретные следственные дейст­вия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела.

Тогда у пенсионерки из Талга­ра и ее детей забрезжила надеж­да на то, что справедливость все-таки восторжествует. Но не тут-то было…

Как сообщила нам Лидия Домашенко, 25 июня прошлого года управление полиции Наурызбайского района вновь прекратило досудебное расследование по уголовному делу. В отдельное производство выделены материа­лы в отношении лишь одного из фигурантов, тогда как действия остальных причастных – сотрудников ЦОНа, посредников и банкротного управляющего – фактически остались без надлежащей правовой оценки.

– Мы не согласны с данным решением, считаем его незаконным и преждевременным, – говорит дочь обманутой пенсионерки, признанная потерпевшей по делу. – Следствием проигнорированы ключевые обстоятельства. Это двойной незаконный выпуск ЭЦП, использование незаконно полученных справок как официальных документов при проведении торгов. Кроме того, банкротный управляющий, который как раз и провернул сделку по купле-продаже дома и земельного участка моей мамы, не имел права распоряжаться чужим имуществом. Тем не менее данный факт остался без внимания как районной прокуратуры, так и органов следствия.

В итоге уголовное дело, открытое еще в 2019 году по статье 190 Уголовного кодекса «Мошенничество», было переквалифицировано на более мягкую статью 211 «Неправомерное распространение электронных информационных ресурсов ограниченного доступа». По словам Лидии Юрьев­ны, признаки мошенни­чества, злоупотребления долж­ностными полномочиями и использования подложных документов так и не получили должной оценки.

Сегодня семья Домашенко вновь вынуждена обращаться с жалобой в Генеральную прокуратуру на бездействие полиции. Их цель остается неизменной: добиться объективного расследования дела, отмены незаконно проведенных торгов и восстановления нарушенных имущественных прав.

По всей видимости, история с украденной ЭЦП по-прежнему далека от завершения. Мы продолжим следить за дальнейшим развитием этой неординарной во всех смыслах ситуации.

К слову, описанный выше случай коррелирует еще с одним фактом, о котором также сообщала наша газета. В 2024 году Агентством по финансовому мониторингу было расследовано дело о крупном мошенничестве, совершенном в Алматинской области. Подозреваемые обвинялись в хищении свыше 1,2 млрд тенге бюджетных средств, выделенных на развитие племенного животноводства. Они подавали заявки на получение госсубсидий, используя ЭЦП руководителей сельхозкооперативов, причем без их ведома.

Остается добавить, что в проект новой Конституции страны, широко обсуждаемый в эти дни общественностью, включена статья 21. Она гласит: «Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту персональных данных от их незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий, гарантируется законом».

По мнению экспертов-правоведов, отныне любая утечка личных данных граждан будет рассматриваться как нарушение их конституционных прав. Это подразумевает более жесткий контроль государства в сфере информатизации и выплату гораз­до больших сумм компенсаций морального вреда потерпевшим.