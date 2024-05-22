10 тонн мусора вывезли с территории мавзолея Кожа Ахмета Яссауи

Участники экологической акции очистили участки, где чаще всего бывают туристы

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Десять тонн мусора вывезли волонтёры после уборки возле мавзолея Кожа Ахмета Яссауи и городищем Культобе, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ».

Участники экологической акции очистили территории, где чаще всего бывают туристы. Это примерно 50 тысяч квадратных метров.

Эковолонтеры также собрали мусор вокруг мечети Кылует и Восточной бани.