106 новых школ открылись с начала учебного года в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Около 90 тысяч учащихся обучаются в 33 комфортных школах 

Фото: Минпросвещения

Всего за два с половиной месяца учебного года в регионах свои двери распахнули 106 новых школ на 150 тысяч ученических мест, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минпросвещения, из них около 90 тысяч учащихся обучаются в 33 комфортных школах. Они включают отдельные блоки для начального и старшего звеньев, современные технические средства безопасности, безбарьерную среду для детей с особыми образовательными потребностями, несколько спортивных залов и современные предметные кабинеты. 

Напомним, что в рамках Национального проекта «Комфортная школа», инициированного главой государства планируется сдать в эксплуатацию 217 школ современного формата до конца 2025 года.

Также по линии Фонда поддержки инфраструктуры образования, куда поступают изъятые у коррупционеров средства, открылось еще 18 школ. Остальные  55 школ построены за счет средств республиканского и местного бюджетов, а также привлечения инвестиций.

Работа в данном направлении продолжается.

#открытие #Минпросвещения #школы

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