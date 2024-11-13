$1,15 млрд инвестирует ИБР в водную сферу Казахстана

Соответствующее соглашение стороны подписали на Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29), которая проходит в Баку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров отметил, что это самый крупный проект, финансируемый Исламским банком за всю историю.

Кроме того, Исламский банк развития (ИБР) выделит безвозмездный грант в размере $3,5 млн на развитие водной отрасли Казахстана.

Также ИБР примет участие в реализации разработанного Министерством водных ресурсов и ирригации проекта «Развитие климатически устойчивых водных ресурсов». Ранее стороны подписали Протокол переговоров по первому этапу проекта.

Первый этап финансируемого проекта предусматривает строительство 4-х новых и реконструкцию 4-х действующих водохранилищ, реконструкцию и капитальный ремонт 115-ти каналов, включая проект по подпитке Астанинского водохранилища. Строительные работы пройдут в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, области Жетісу и в городе Астана.

Кроме того, проект предусматривает техническое сотрудничество между ИБР и Министерством в изучении проблем водных и речных бассейнов Казахским научно-исследовательским институтом водного хозяйства, а также оценку внедрения систем раннего реагирования для Информационно-аналитического центра водных ресурсов.

В том числе планируется техническое оснащение Республиканского государственного предприятия «Казводхоз» и строительство центра автоматизации для усовершенствования управления водными ресурсами.