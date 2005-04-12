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13.04.2005
Конкурсы
12 апреля 2005 г. 23:00
89
Конкурсы на 13.04.2005 -
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Тонул на глазах у публики
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Как лудоман себе в карты запретил играть
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Казахский Пушкин или второй после Абая
01:30
Моцарт от бокса
02:30
Открыть экзаменационные классы в районных ЦОНах просят преподаватели автошкол СКО
03:00
Алименты от осужденных
03:30
Павлодарской прокуратурой пресечена растрата свыше 1 млрд тенге для выкупа земель под строительство ГРЭС-3
05:00
Геологоразведка: наращивать инвестиции
04:00
Апелляционная коллегия военного суда ужесточила наказание по делу о пожаре и взрывах на военных складах под Таразом
04:30
Окна возможностей для региона
05:30
С прицелом на импортозамещение
06:30
Трансформация Казахстана: к обновленному справедливому обществу
06:00
Иртыш: кто останется в рулевой рубке?
07:26
Сидя на коне можно завоевать империю, но нельзя ею управлять, сидя на коне. Что мы знаем об Улусе Джучи?
07:00
Условия для успешного нациестроительства
07:38
Комплекс антиинфляционных мер пересмотрят в Казахстане
08:00
Нужно творить красоту!
07:53
Россия потребовала от Германии официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида
08:27
Умерших и переехавших граждан прикрепила к себе клиника Астаны
15 марта 2024 г. 19:20
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
12 марта 2024 г. 10:31
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
14 марта 2024 г. 1:00
Творил несмотря на запреты
12 марта 2024 г. 3:30
Красиво шить не запретишь
13 марта 2024 г. 19:54
Число погибших жителей Газы перевалило за 31 тысячу
15 марта 2024 г. 20:00
КГА прокомментировал ситуацию в аэропорту Алматы
15 марта 2024 г. 18:51
Пять главных социальных зол среди казахстанцев обозначил президент
15 марта 2024 г. 21:49
Ауызашар от имени президента провели для участников Национального курултая
15 марта 2024 г. 19:38
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
15 марта 2024 г. 19:33
Бектенов встретился с премьером и президентом Узбекистана
15 марта 2024 г. 16:42
Президент предложил изменить герб Казахстана
15 марта 2024 г. 20:51
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
13 марта 2024 г. 5:00
Кодекс преткновения
12 марта 2024 г. 4:30
Куда уходит Каспий?
12 марта 2024 г. 15:54
Робот-броневик с пулемётом собрали солдаты в Актау
12 марта 2024 г. 1:00
Берут одни, отдают другие
12 марта 2024 г. 9:04
Пять путевок на ОИ-2024 завоевали казахстанские боксеры
13 марта 2024 г. 15:01
Массовая драка в одном из карагандинских ресторанов попала на видео
13 марта 2024 г. 0:15
Выбери меня: как в области Жетысу выбирали самую лучшую невестку
13 марта 2024 г. 0:45
Казахстанские боксеры завоевали пять олимпийских лицензий на турнире в Италии
21 февраля 2024 г. 5:00
Академия наук: миссия выполнима
23 февраля 2024 г. 15:04
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
4 марта 2024 г. 12:51
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
8 марта 2024 г. 14:25
Судьба сильной женщины
23 февраля 2024 г. 1:30
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
23 февраля 2024 г. 16:47
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
19 февраля 2024 г. 1:00
Какого цвета «честный» мед?
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Откуда берет корни название города Костанай
21 февраля 2024 г. 4:30
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Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития
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Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
2 марта 2024 г. 13:00
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
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8 марта 2024 г. 14:55
Любовь, дефиле и весна
8 марта 2024 г. 5:20
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
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Идите в театр, и будет вам счастье
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В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
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