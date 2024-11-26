150 спортсменов из девяти стран участвуют в Кубке мира по қазақ күресі

В Туркестане состоялась церемония открытия Кубка мира по «қазақ күресі» среди взрослых на призы Кажымукана Мунайтпасулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылккой на акимат Туркестанской области
На открытии турнира заместитель акима области Ертай Алтаев отметил, что глава государства в послании уделил особое внимание вопросам развития массового спорта и улучшения здоровья населения, отметив, что в последнее время в регионе динамично развивается спортивная отрасль. Также пожелал спортсменам удачи.
«Добро пожаловать в духовную столицу тюркского мира, священный Туркестан, на Кубок мира по казахской борьбе среди взрослых имени героя казахской степи Кажымукана Мунайтпасова. Казахская борьба занимает особое место среди национальных видов спорта. В настоящее время в более чем 40 странах мира созданы и работают Федерации национальной борьбы. Как известно, прошли чемпионаты мира, Азии, Африки и Европы по «қазақ күресі» и вышли на новый уровень развития. Соревнования «Туран барысы», «Қазақстан барысы», «Евразия барысы» и «Әлем Барысы», организованные и проводимые на высоком уровне в течение следующих десяти лет, сегодня также пользуются популярностью у зрителей. Все эти мероприятия вносят большой вклад в пропаганду здорового образа жизни среди населения, сохранение спортивных традиций и обычаев»,— сказал Ертай Кенжебекулы.
В соревнованиях в спортивном комплексе «Olympik center» приняли участие около 150 спортсменов из 9 стран: Казахстана, Грузии, Польши, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Азербайджана и Монголии.
Борцы соревнуются в весовых категориях: 55, 60, 66, 74, 82, 90, 100, +100 кг.
Для победителей и призеров предусмотрен финансовый приз. В частности, победителям Кубка мира будут вручены сертификаты на сумму 500 тыс. тенге, серебряным и бронзовым призерам - 300 и 200 тыс. тенге соответственно. Также есть денежный приз тренерам победителей.