150 спортсменов из девяти стран участвуют в Кубке мира по қазақ күресі

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Туркестане состоялась церемония открытия Кубка мира по «қазақ күресі» среди взрослых на призы Кажымукана Мунайтпасулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылккой на акимат Туркестанской области

Фото: акимат Туркестанской области

На открытии турнира заместитель акима области Ертай Алтаев отметил, что глава государства в послании уделил особое внимание вопросам развития массового спорта и улучшения здоровья населения, отметив, что в последнее время в регионе динамично развивается спортивная отрасль. Также пожелал спортсменам удачи.

«Добро пожаловать в духовную столицу тюркского мира, священный Туркестан, на Кубок мира по казахской борьбе среди взрослых имени героя казахской степи Кажымукана Мунайтпасова. Казахская борьба занимает особое место среди национальных видов спорта. В настоящее время в более чем 40 странах мира созданы и работают Федерации национальной борьбы. Как известно, прошли чемпионаты мира, Азии, Африки и Европы по «қазақ күресі» и вышли на новый уровень развития. Соревнования «Туран барысы», «Қазақстан барысы», «Евразия барысы» и «Әлем Барысы», организованные и проводимые на высоком уровне в течение следующих десяти лет, сегодня также пользуются популярностью у зрителей. Все эти мероприятия вносят большой вклад в пропаганду здорового образа жизни среди населения, сохранение спортивных традиций и обычаев»,— сказал Ертай Кенжебекулы.

В соревнованиях в спортивном комплексе «Olympik center» приняли участие около 150 спортсменов из 9 стран: Казахстана, Грузии, Польши, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Китая, Азербайджана и Монголии.

Борцы соревнуются в весовых категориях: 55, 60, 66, 74, 82, 90, 100, +100 кг.

Для победителей и призеров предусмотрен финансовый приз. В частности, победителям Кубка мира будут вручены сертификаты на сумму 500 тыс. тенге, серебряным и бронзовым призерам - 300 и 200 тыс. тенге соответственно. Также есть денежный приз тренерам победителей.

#Спорт #қазақ күресі

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