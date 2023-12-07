16 лет не могли получить документы на жилье жители микрорайона в Астане

Следовательно, они не могли прописаться в своих домах, прикрепиться в медучреждения, отдать детей в детсады, школы и др.

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал об еще одной решенной жилищной проблеме населения столицы, передает Kazpravda.kz.

"В столице есть микрорайон «Нұр-бесік» (ЖМ Коктал-1), где расположено более 200 домов. В них проживает свыше тысячи жителей. В этом микрорайоне горожане живут с 2007 года, но на протяжении 16 лет у них не было правоустанавливающих документов на дома. Следовательно, они не могли прописаться в своих домах, что также не позволяло прикрепиться в медицинские учреждения, отдать детей в детсады, школы и др. Им приходилось прописываться у знакомых и близких", - поделился градоначальник.

Как он отметил, вопрос по узаконению земельных участков жители микрорайона «Нұр-бесік» не раз поднимали на встречах акима с гражданами.

"В этом направлении проделали большую работу, разрешили все технические моменты. На сегодня ведется процедура выдачи жителям правоустанавливающих документов. Можно сказать, что теперь они официально жители столицы и спустя 16 лет могут прописаться у себя", - сообщил Касымбек.

Также он рассказал, что ведется благоустройство микрорайона: завершены работы по строительству инженерных сетей по водоснабжению, водоотведению, ливневки, электроснабжению, газоснабжению и др.