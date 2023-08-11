162 млн тенге потратили на неработающий IT-продукт в Талдыкоргане

АФМ завершил расследование в отношении трех бизнесменов по хищению при поставке программного обеспечения для «КСК» в Талдыкоргане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Скриншот с видео АФМ

Департамент АФМ по области Жетісу сообщил о завершении досудебного расследования по факту совершения хищения путем обмана при автоматизации деятельности «КСК» Талдыкоргана, проведенного совместно с региональным департаментом Комитета национальной безопасности.

Установлено, что три ТОО заключили договор о госзакупках услуг с Коммунальным государственным учреждением «Информационно-аналитический центр города Талдыкорган» на приобретение программного обеспечения автоматизации деятельности «КСК» с установкой на сумму 162 млн тенге.

Сообщается, что программа предназначалась для автоматизации деятельности КСК, решения задач акимата по контролю деятельности управляющих компаний и состояния жилищного фонда города, а также взаимодействия участников жилищных отношений.

Однако причастные лица поставили не функционирующий программный продукт, тем самым совершили уголовное правонарушение путем обмана и злоупотребления доверием работников коммунального государственного учреждения.

В ходе досудебного расследования сумма причиненного ущерба в размере 162 млн тенге полностью возмещена.

«Приговором суда руководители трех ТОО признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с лишением права заниматься деятельностью связанной с участием государственных закупках сроком на 5 лет, с отбыванием наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности», – заключили в агентстве.