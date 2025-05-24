На вокзале Гамбурга 39-летняя женщина напала на пассажиров с ножом. Пострадали 18 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Steven Hutchings/dpa/picture alliance

В результате нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга ранения получили 18 человек, сообщила полиция Гамбурга в пятницу, 23 мая. Нападение произошло вечером. Четверо пострадавших находятся в критическом состоянии, остальные получили ранения разной степени тяжести, сообщает агентство dpa. Место атаки было оперативно оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.

Подозреваемая в нападении - 39-летняя гражданка Германии - задержана на месте преступления, сопротивления при этом не оказывала. В настоящее время полиция не предполагает политической подоплеки. О ее личности и мотивах не сообщается. Полиция полагает, что нападавшая действовала без сообщников, при этом указывается, что пока нет оснований говорить о политических мотивах нападения. Проверяется психическое состояние задержанной.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в телефонном разговоре с мэром Гамбурга Петером Ченчером (Peter Tschentscher) высказал слова поддержки пострадавшим и их семьям и близким. Как сообщил официальный представитель правительства Штефан Корнелиус (Stefan Korelius), Мерц проинформирован о ситуации на месте. Глава правительства поблагодарил сортрудников экстренных служб за быструю помощь и предложил администрации Гамбурга поддержку федерального правительства.

Бывший мэр Гамбурга и экс-канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) написал в микроблоге X, что новость из Гамбурга "глубоко потрясла всех нас" и что его мысли с ранеными, их семьями и теми, кто сейчас борется за свою жизнь. Он также выразил "глубокую благодарность" сотрудникам специальных служб.

"Мы разделяем боль немецкого народа, которому я выражаю нашу солидарность этим вечером", - написал на своей странице в X президент Франции Эмманюэль Макрон.

Нападения с применением холодного оружия за последние месяцы происходили в целом ряде городов Германии, что повлекло за собой политические дебаты о причинах инцидентов и мерах, которые необходимо принять. На главном вокзале Гамбурга и в общественном транспорте этого города ношение оружия, в том числе ножей, запрещено.