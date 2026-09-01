Экономическая амнистия стартовала в Узбекистане

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Амнистия касается предпринимателей малого и среднего бизнеса и действует до 31 декабря 2026 года. При полной уплате налоговых долгов пени будут списаны, а исполнительные производства по таким задолженностям прекратят.

Также будут списаны непогашенные штрафы за несвоевременную сдачу налоговой отчетности и за непредставление фиксированного налога с оборота.

Кроме того, предпринимателям разрешат вносить ранее оформленные трудовые договоры в Единую национальную трудовую систему без штрафов за просрочку. Мера направлена на поддержку бизнеса и снижение налоговой нагрузки.

Президент Узбекистана вместе с тем подписал и указ о введении в республике трехлетнего моратория на любые проверки малого бизнеса.