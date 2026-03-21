18-я битва титанов

Теннис
Абзал Камбар

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина завершила выступление на престижном турнире WTA-1000 в Майами (США).

В полуфинальном поединке, ставшем настоящим украшением соревнований, наша теннисистка уступила лидеру мирового рейтинга Арине Сабаленка. Встреча продолжалась один час и 19 минут, завершившись со счетом 6:3, 6:4 в пользу белоруски.

Несмотря на этот результат, Елена подтвердила свой статус второй ракетки мира и одной из самых стабильных теннисисток планеты. Это была 18-я очная встреча соперниц, в которой судьбу сетов решили нюансы.

